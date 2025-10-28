Piero Pelù presenta al Festival dei Popoli 66 il road movie “Rumore dentro”

Film “Rumore dentro” di Francesco Fei

Arriva in anteprima al Festival dei Popoli 66 – il principale festival italiano sul cinema documentario – il film Rumore dentro. Diretto dal regista fiorentino Francesco Fei – che ha dedicato buona parte della sua filmografia a documentari su grandi artisti e ai musicisti italiani – il film Rumore dentro racconta una particolare vicenda che ha riguardato uno dei principali rocker italiani, Piero Pelù. Siamo esattamente tre anni fa, nell’ottobre del 2022, quando, nel corso di una sessione in studio di registrazione, a causa di un errore tecnico, Piero Pelù va incontro ad un improvviso shock acustico. Da allora, l’artista fiorentino deve fare i conti con un danno permanente al nervo acustico.

Ma inaspettatamente, il film è anche il racconto di un percorso di rinascita: la sospensione forzata dalla routine del lavoro diventa infatti per Piero Pelù un’opportunità per viaggiare, riscoprire il mondo, rigenerarsi e scrivere nuovi brani, confluiti in un nuovo album dedicato ai “Deserti interiori”. Rumore dentro è un on the road che descrive il mondo interiore del rocker, tra famiglia, amici (tra cui i Litfiba), il desiderio di viaggiare e la sua musica. Le testimonianze video di oggi di Piero Pelù sono accompagnate da molti contributi d’archivio in pellicola, che testimoniano gli albori della carriera musicale del rocker, facendo scoprire agli spettatori il diario intimo di un uomo e un artista, rimasto sempre fedele ai suoi principi e in continua ricerca.

Il film, realizzato anche grazie al sostegno del Bando Cinema e Audiovisivo della Regione Toscana 2024, in collaborazione con Toscana Film Commission, dopo l’anteprima assoluta al Festival di Venezia, sarà presentato in anteprima italiana in sala mercoledì 5 novembre, alle ore 21.30, al cinema La Compagnia di Firenze, come evento speciale del Festival dei Popoli, nel cartellone della “50 Giorni di Cinema a Firenze”, alla presenza del regista e del protagonista.