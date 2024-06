Nuove tendenze e capi “must have”: va in scena tutto il meglio di Pitti Uomo

Pitti Uomo giugno 2024 - © Salvatore Bruno

Genio, innovazione, arte.La moda protagonista in questi giorni a Firenze è tutto ciò. L’edizione 106 di Pitti Uomo è l’occasione per presentare novità che presto faranno tendenza, per lanciare designer emergenti, per scoprire cosa ci riserverà il futuro dell’alta moda e come influenzerà la community.

Mostre, dibattiti, sfilate per quattro giorni rendono Firenze la capitale del fashion e teatro delle tendenze di domani.

Tra queste, tra le prossime tendenze – ma è più una conferma – il trench e il Parka antipioggia.

A firmarli è Fay, che torna per la seconda volta a Pitti Uomo e negli spazi de La Polveriera porta uno speciale allestimento basato sui valori fondanti del marchio, da una parte il fascino della East Coast americana e dall’altra la bellezza della campagna italiana.

In mostra ci sono la main collection e il progetto Fay Archive. Nella prima il nuovo trench è il capo simbolo della stagione, può essere definito come una rivisitazione (per sottrazione) del classico lungo: ne mantiene infatti la silhouette rigorosa, ha il velluto sotto il bavero e l’etichetta sempre all’interno del pattone. L’altra novità è il Morning Parka, che introduce il tessuto “Pluvia” antipioggia con bottoni automatici gommati e fodera interna in tartan. Nel progetto Archive, nato quattro anni fa con l’obiettivo di marcare il Dna delle giacche da lavoro dei pompieri americani, c’è un ritorno alle origini: la linea, creata in collaborazione con Maurizio Donadi è pura ed essenziale: i cotoni, lavati in modo naturale, assumono un aspetto vissuto, ma ci sono anche capi realizzati in un materiale performante come il nylon.

Tra gli eventi da segnalare, Pierre-Louis Mascia, eclettico designer francesce, ha scelto proprio Firenze per presentare la collezione Primavera/Estate 2025 con una sfilata-evento, realizzata in collaborazione con Pitti Immagine in programma questa sera, 13 giugno alle 18.

E sempre a proposito di tendenze, il settore della moda è sempre più indirizzato verso una moda etica e sostenibile. Una strada dopotutto non più rimandabile anche a garanzia dell’unicità del made in Italy. Moda e sostenibilità sono al centro del talk promosso da Federazione Moda Italia: “Made in Italy tra sostenibilità, ricerca e innovazione”.