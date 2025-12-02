Ponte dell’Immacolata in Toscana, i musei aperti e le mostre da non perdere

sala bianca palazzo pitti

Con l’Immacolata arriva il primo lungo ponte natalizio. Più tempo per una vacanza e anche per visitare i musei toscani. Sono in programma aperture straordinarie, mostre e appuntamenti dedicati alla scoperta del patrimonio artistico e culturale regionale.

I musei aperti a Firenze, c’è anche la domenica metropolitana

Lunedì 8 dicembre, giornata festiva dell’Immacolata Concezione, il Museo Archeologico Nazionale di Firenze sarà regolarmente aperto dalle 8.30 alle 14.00, con ultimo ingresso alle 13.15: un’ottima occasione per dedicarsi a un viaggio nel tempo tra civiltà etrusca, romana ed egizia.

Apertura straordinaria anche per le Gallerie degli Uffizi. Nel dettaglio, 7 dicembre, prima domenica del mese, tutti i musei aprono con ingresso gratuito con orario ordinario. Uffizi e Palazzo Pitti: orario 8.15-18.30. Giardino di Boboli: orario 8.15-16.30. Lunedì 8 dicempre, apertura straordinaria per gli Uffizi (eccetto il Corridoio Vasariano) e il Giardino di Boboli, con tariffe e orario ordinari.

A Palazzo Strozzi e al Museo di San Marco prosegue (fino al 25 gennaio) la mostra dedicata al Beato Angelico.

La vigilia, domenica 7 dicembre, coincide invece con la Domenica Metropolitana, l’appuntamento che permette a tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze di visitare gratuitamente i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi. In programma visite guidate e attività ideate da Comune, Città Metropolitana e MUS.E. Si potranno esplorare i Percorsi segreti di Palazzo Vecchio o scegliere uno degli altri musei aperti: Palazzo Medici Riccardi, Cappella Brancacci, Museo Novecento, Museo Stefano Bardini, MAD – Murate Art District e Memoriale delle deportazioni. A Palazzo Medici Riccardi, inoltre, alcuni ambienti della Prefettura – solitamente chiusi al pubblico – saranno eccezionalmente accessibili, con opere preziose come il Matrimonio mistico di Santa Caterina del Cigoli.

Il Museo Novecento proponea tre mostre di grande interesse: “La Città delle donne” di Lorenzo Bonechi, il progetto celebrativo “Centoventi: Villa Romana 1905–2025” e la nuova esposizione dedicata a Helen Chadwick, che porta a Firenze la prima ampia retrospettiva italiana di una delle artiste britanniche più influenti della seconda metà del Novecento. Sarà accessibile anche il Giardino delle Leopoldine, dove si potrà disegnare dal vivo con materiali messi a disposizione dal museo o sfogliare i libri della nuova Libreria Verde.

Palazzo Medici Riccardi ospita due esposizioni: “Clemen Parrocchetti. Ironia Ribelle”, dedicata a una figura vicina ai movimenti femministi italiani, e “Carlo Adolfo Schlatter. Artista dello spirito”, un percorso che celebra uno dei protagonisti più originali del primo Novecento fiorentino. Gli appassionati di arte contemporanea troveranno invece al MAD – Murate Art District due mostre molto diverse tra loro, una dedicata all’artista tessile Jakkai Siributr e l’altra al progetto fotografico “Atlas of the New World” di Giulia Piermartiri ed Edoardo Delille, che immagina il futuro del pianeta partendo da un presente tangibile.

Nelle Sale d’Arme di Palazzo Vecchio si potrà visitare l’esposizione “Il Tempo Fluido. Che Jianquan”, primo capitolo di un ambizioso progetto dedicato alla videoarte cinese contemporanea. Sempre a Palazzo Vecchio prosegue la mostra “Boccaccio politico per la città di Firenze”, che mette in luce il volto pubblico e civile del grande autore del Decameron. Per questa giornata è previsto anche un itinerario speciale tra i luoghi simbolo del Trecento fiorentino. Chi preferisce il fascino del collezionismo storico potrà invece approfittare degli ultimi giorni della mostra “Thomas Patch a Firenze” al Museo Stefano Bardini, dedicata al pittore e incisore inglese nel tricentenario della sua nascita.

Tutte le attività della Domenica Metropolitana sono gratuite, ma richiedono la prenotazione obbligatoria e consentono di riservare un solo appuntamento per un massimo di cinque persone, fino a esaurimento posti. I musei civici osserveranno i loro orari consueti, con biglietterie aperte fino a un’ora prima della chiusura, mentre la Torre di Arnolfo resterà chiusa in caso di pioggia per motivi di sicurezza.

Natura e storia, viaggio nei Parchi archeologici della Maremma

I siti archeologici di Roselle, Cosa e Vetulonia saranno aperti sia domenica 7 che lunedì 8 dicembre, offrendo due giornate consecutive per scoprire il patrimonio etrusco e romano del territorio. Da segnalare che con Domenica al Museo, l’iniziativa nazionale del Ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratuito nei musei e nei luoghi della cultura statali, i visitatori potranno accedere senza biglietto ai tre siti.

Il Parco di Roselle sarà aperto dalle 8.15 alle 17.15, con ultimo ingresso alle 16.30, e offrirà una visita guidata gratuita alle 10 a cura dell’associazione culturale “Le Orme”. Lunedì 8 dicembre il parco manterrà gli stessi orari di apertura.

Il Parco archeologico e Museo di Cosa accoglierà i visitatori nelle due giornate del ponte, con orario 8.30–17.00 e ultimo ingresso alle 16.30. Per quanto riguarda Vetulonia, il sito sarà visitabile il 7 e l’8 dicembre dalle 8.30 alle 16.30, con ultimo ingresso alle 16.

Pistoia, un ponte ricco di cultura

I Musei Civici di Pistoia – Il Museo Civico d’Arte Antica, il Museo dello Spedale del Ceppo e Palazzo Fabroni – resteranno aperti per tutto il fine settimana e anche lunedì 8 dicembre, con ingresso gratuito dalle 10 alle 18.

A questi si affiancheranno le sedi di Pistoia Musei, il Palazzo dei Vescovi, le Collezioni del Novecento di Palazzo de’ Rossi e il Museo di San Salvatore. Tutti gli spazi saranno visitabili con orario continuato 10–18 nelle giornate del 6, 7 e 8 dicembre. Prevista la visita guidata gratuita prevista a Palazzo de’ Rossi nella giornata di sabato.

Pistoia Sotterranea durante il ponte manterrà attivi i suoi tour guidati negli orari consueti: un viaggio nel cuore nascosto della città, attraverso stratificazioni medievali e suggestioni archeologiche che raccontano una Pistoia poco conosciuta .

La Fondazione Jorio Vivarelli sarà aperta sabato 6 dicembre, mentre chi preferisce le atmosfere delle dimore storiche, domenica 7 dicembre è prevista una visita guidata nel pomeriggio alla Villa La Magia di Quarrata.