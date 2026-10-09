A Donatella Cinelli Colombini il premio “Una vita per il vino”, prima donna a ricevere il riconoscimento

Donatella Cinelli Colombini

Un riconoscimento alla carriera, ma anche al contributo dato al mondo del vino italiano, all’enoturismo e alla valorizzazione dell’imprenditoria femminile. Donatella Cinelli Colombini ha ricevuto il premio “Una vita per il vino”, promosso da Doctor Wine e Daniele Cernilli nell’ambito dell’Oscar del vino 2026. La premiazione si è svolta il 3 ottobre al Teatro Manzoni di Milano, in occasione della presentazione della Guida Essenziale ai Vini d’Italia 2027.

Per la prima volta il prestigioso riconoscimento viene assegnato a una donna, un passaggio dal forte valore simbolico in un settore enologico italiano ancora caratterizzato da una significativa presenza maschile. La scelta premia non soltanto il percorso professionale dell’imprenditrice toscana, ma anche la capacità di promuovere progetti che hanno contribuito alla crescita dell’intero comparto, da Cantine aperte allo sviluppo del turismo del vino in Italia, fino al rafforzamento del movimento delle Donne del Vino.

A congratularsi con Cinelli Colombini è l’assessore regionale all’Economia, al Turismo e all’Agricoltura, Leonardo Marras, che sottolinea il valore del riconoscimento per tutta la Toscana: “Le congratulazioni mie e della Toscana a un’imprenditrice che ci rende orgogliosi, insieme al ringraziamento per aver contribuito, con passione, competenza e visione, a rendere il vino toscano un riferimento riconosciuto e apprezzato nel mondo – ha detto Marras –. Donatella Cinelli Colombini ha saputo distinguersi anche per la capacità di anticipare i cambiamenti del settore, dando un contributo allo sviluppo dell’enoturismo, alla valorizzazione del lavoro femminile e alla costruzione di un rapporto sempre più stretto tra agricoltura, cultura e turismo”.

“Il premio – prosegue l’assessore – va a una donna che ha dedicato la propria vita al vino, promuovendo un modello di impresa capace di coniugare qualità, identità territoriale e innovazione. È il riconoscimento di un percorso personale e professionale di assoluto rilievo, ed è anche un segnale per tutte le donne che lavorano, investono e innovano nel mondo agricolo e vitivinicolo. Un settore nel quale il talento e la capacità imprenditoriale femminile rappresentano una risorsa fondamentale per affrontare le sfide del futuro”.

Donatella Cinelli Colombini è un’icona del vino, in Toscana e non solo. Nel 1998 crea un’azienda agricola a suo nome, riunendo due proprietà di famiglia: il Casato a Montalcino e la Fattoria del Colle a Trequanda. Il Casato a Montalcino diventa Casato Prime Donne, una proprietà che si estende per 40 ettari di cui 20 coltivati a vigneto in modo biologico. Nel 2014 è stata nominata Cavaliere della Repubblica Italiana. Dal 2013 al 2022 è stata Presidente del Consorzio del vino Orcia. Dal 2016 al 2022 ha tenuto la Presidenza dell’Associazione Nazionale delle Donne del Vino ed ora guida la delegazione toscana della stessa associazione

“Tutti i premi scaldano il cuore – ha detto la Cinelli Colombini – ma alcuni riempiono d’orgoglio perché dimostrano la stima del grande personaggio che li assegna”, ha dichiarato l’imprenditrice riferendosi a Daniele Cernilli, fondatore di Doctor Wine e tra i protagonisti del rinnovamento qualitativo e della comunicazione del vino italiano tra la fine del Novecento e gli anni successivi.