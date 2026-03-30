Primavera con il freddo, ancora neve e vento in Toscana

In arrivo aria fredda di origine polare accompagnata da vento e neve. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per neve dalle 22 di lunedì 30 marzo alle 14 di martedì 31.
Sono interessate dalla nuova allerta meteo le zone appenniniche nord-orientali. Il codice giallo per vento è invece valido dalle 9 alla mezzanotte di domani per le zone centrali della regione.
I dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione.toscana.it.