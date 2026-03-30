Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Attualità/

Primavera con il freddo, ancora neve e vento in Toscana

La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per neve dalle 22 di lunedì 30 marzo alle 14 di martedì 31. Sono interessate le zone appenniniche nord-orientali

/ Redazione
Vento forte - © by-studio Adobestock

In arrivo aria fredda di origine polare accompagnata da vento e neve. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per neve dalle 22 di lunedì 30 marzo alle 14 di martedì 31.

Sono interessate dalla nuova allerta meteo le zone appenniniche nord-orientali. Il codice giallo per vento è invece valido dalle 9 alla mezzanotte di domani per le zone centrali della regione.

I dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione.toscana.it.

allerta meteo 30 31 marzo

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Attualità / Chiara Bianchini

Capolavoro Pini: vince ad Austin e firma la sua prima in Moto3

Il pilota di Scarperia conquista il GP degli Stati Uniti al fotofinish e riporta l’Italia al successo dopo quasi quattro anni

Attualità / Costanza Baldini

Nuova vita per il Parco di Pinocchio a Collodi: il 2026 è l'anno della rinascita grazie ai fondi Pnrr

Sono stati conclusi i lavori finanziati dal Pnrr che hanno interessato i due parchi negli ultimi tre anni migliorandone la qualità e l’accoglienza. Gestirà il parco la nuova società Collodi Edutainment

Attualità / Redazione

A Chiesina Uzzanese una nuova rotatoria realizzata grazie a 295 mila euro della Regione Toscana

L’intervento ha previsto la modifica dell’intersezione dell’incrocio libero a raso tra Via Ponte alla Ciliegia e la circonvallazione SP45 con la realizzazione di una rotatoria

Attualità

A Firenze "AURA": la fiera internazionale del turismo di lusso

Attualità

Giovanisì, a Pisa studenti a confronto su ansia e benessere mentale

Attualità

Serravalle Pistoiese, al via i lavori per il nuovo ponte sul Nievole

Attualità

“Solo per la maglia”, il Consiglio regionale riunisce i campioni viola per i cento anni della Fiorentina

Attualità

Il Treno della Memoria riparte: 500 studenti toscani in viaggio nei luoghi della Shoah

Attualità

Pegaso d’oro alla Fondazione Tommasino Bacciotti: 26 anni a fianco dei piccoli pazienti oncologici

I più popolari su intoscana

Enogastronomia / Redazione

Dolci e lievitati da podio, a Carrara i campionati nazionali di pasticceria e panificazione

Innovazione / Ilaria Giannini

Toscana, il futuro digitale parte da Pistoia: cybersicurezza, connettività e AI al centro del tour regionale

Made in Toscana / Giulia Rafanelli

Sanremo, Dargen all’Ariston con la Toscana addosso: tessuti firmati Marini Industrie e un progetto che omaggia Collodi

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.