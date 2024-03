Stop file al pronto soccorso: sul sito della Asl Toscana Centro arriva il monitoraggio in tempo reale

Pronto soccorso

Ridurre le attese e le lunghe file al pronto soccorso è l’obiettivo del nuovo portale lanciato dall’Asl Toscana Centro, che ha messo in diretta online il numero delle persone in attesa in tempo reale in otto ospedali del territorio.

Gli accessi a otto pronto soccorso in tempo reale online

Sull’apposito sito il monitoraggio coinvolge così otto strutture di Medicina d’Urgenza: qui si possono vedere quanto sono gli accessi, da quelli in codice rosso fino a quelli in codice bianco, quante persone vengono visitate in quel momento e quante sono in attesa. Il cittadino può così decidere dove andare a farsi visitare per evitare appunto di rimanere in coda per ora.

“È ovvio – spiega Simone Magazzini, direttore del Dipartimento di Emergenza e Urgenza – che tale possibilità verrà principalmente utilizzata da coloro che ricorrono al pronto soccorso in situazioni di bassa criticità, mi riferisco in particolare ai codici azzurro e bianco. Questi cittadini, che presentano condizioni cliniche di minima rilevanza, collegandosi on line eviteranno non solo lunghe attese ma anche di sovraccaricare ulteriormente quelle strutture che magari sono in difficoltà per numerosi accessi di codici di maggiore gravità che arrivano”.

Coinvolti 4 ospedali di Firenze, 2 di Pistoia, Empoli e Prato