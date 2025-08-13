Il portale ufficiale della Toscana

Prosegue l’allerta caldo, bollino rosso fino a Ferragosto

Raggiunti i 40 gradi a Firenze, allarme per l’ondata di caldo persistente in Toscana

/ Redazione
Caldo a Firenze

Si allunga l’allerta caldo in Toscana e in particolare a Firenze. Sarà codice rosso oggi e domani e probabilmente anche venerdì 15 agosto. È quanto si legge nel nuovo bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia SSR Regione Lazio, nell’ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo, coordinato dal ministero della salute.

Martedì 12 agosto il picco è stato raggiunto alla stazione di Firenze-Orto botanico: 40.4 gradi alle 15 (ora solare). Alle 10.45 di mercoledì 13 agosto (sempre ora solare) la stessa stazione meteo ha registrato 36.8 gradi.

Una serie di semplici comportamenti e misure di prevenzione possono contribuire a ridurre notevolmente le conseguenze nocive di questi fenomeni. Si tratta di 10 semplici regole (pubblicate sul sito del Ministero della Salute) in grado di limitare l’esposizione alle alte temperature, facilitare il raffreddamento del corpo ed evitare la disidratazione, ridurre i rischi nelle persone più fragili.

Ecco i dieci consigli utili.

 

