Palio di Siena, assegnati i cavalli alle contrade: la sorte bacia il Valdimontone e le rivali Civetta e Leocorno

Assegnazione Palio 16-08-2025 - © Comune di Siena

Assegnati i cavalli alle dieci contrade che correranno il Palio di Siena del 16 agosto. In Piazza del Campo, davanti al Palazzo Pubblico, la sorte ha baciato le contrade rivali di Civetta e Leocorno a cui sono andati i cavalli considerati forti, rispettivamente Benitos, vincitore ad agosto 2024 con la contrada della Lupa e il fantino Dino Pes, e Diodoro, il cavallo che ha vinto la Carriera di luglio con l’Oca e il fantino Giovanni Atzeni. Ad esultare anche i contradaioli del Valdimontone a cui è andato in sorte Anda e Bola, baio considerato tra i migliori.

Gli altri cinque i cavalli sono: Zenis, con all’attivo tre palii corsi, al Drago; Diosu de Campeda, cavallo che ha debuttato a luglio, all’Aquila; Ungaros alla Giraffa; Viso d’Angelo, il più esperto con sette palii corsi, alla Pantera; Veranu, sauro con tre palii già all’attivo, all’Onda; Diamante Grigio, esordiente, al Bruco; Entu de Pulpu, anche lui esordiente, alla Tartuca.

I primi accoppiamenti cavalli-fantini saranno ufficiali alla prima prova delle 19,15 di mercoledì 13 agosto. Questo l’ordine tra i canapi: Pantera, Tartuca, Drago, Bruco, Giraffa, Aquila, Leocorno, Onda, Civetta, Valdimontone di rincorsa.

I vip in piazza del Campo

Parata di vip sul tufo di Piazza del campo per il Palio dedicato alla Madonna dell’Assunta. C’era anche l’attore britannico Eddie Redmayne, all’alba di martedì 12 agosto, ad assistere alle prove regolamentate. Il premio Oscar per l’interpretazione di Stephen Hawking nel film “La teoria del tutto”, ha assistito davanti al palazzo comunale ai giri di piazza. Ad accompagnarlo e a spiegargli le operazione mattutine la fantina Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa.

Intanto, si fa sempre più insistente la voce di una possibile presenza di Sting, che ha già visto il Palio da una terrazza con affaccio in piazza del Campo nel 2023, e di Madonna. I due artisti potrebbero essere ospiti di un privato.