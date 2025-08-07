Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Attualità/

Riqualificazione, sicurezza, digitalizzazione: 11 milioni per rinnovare i palazzi del Consiglio regionale della Toscana ​

Una pubblicazione e un video per presentare ai cittadini le caratteristiche e gli investimenti dei più significativi interventi realizzati nel corso di questa legislatura. Mazzeo: “Conservare la memoria e aprirsi al futuro”

/ Redazione
Gli interventi effettuati durante la legislatura nei palazzi del Consiglio regionale

Restauro, riqualificazione, sicurezza, digitalizzazione: i palazzi del Consiglio regionale della Toscana sono stati oggetto di una significativa serie di interventi nei cinque anni della legislatura che si sta per concludere. Una ‘cura’ che ha permesso di adeguare le sedi della massima istituzione toscana e renderle più accoglienti e funzionali. Sono stati presentati questa mattina la pubblicazione e il video realizzati per presentare ai cittadini le caratteristiche e i relativi investimenti degli interventi. ‘Tradizione e Innovazione’, queste le parole chiave della pubblicazione, che offre una ricca carrellata dei lavori, descritti nel dettaglio.

Mazzeo: conservare la memoria e aprirsi al futuro

“In questi anni abbiamo scelto di valorizzare il patrimonio storico, artistico, culturale delle nostre sedi – dice il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeol’abbiamo fatto un po’ in controtendenza con il passato, è una di quelle iniziative che restituisce alle cittadine e ai cittadini toscani spazi più accessibili, sicuri, più belli e moderni, adeguati alle funzioni istituzionali di oggi”.

Il presidente ricorda in particolare “le sale riportate al loro splendore, a cominciare dalla sala del Gonfalone, restituita ai colori originari e al salone delle Festa di palazzo Bastogi, col suo unico lampadario monumentale” e tutta la parte dedicata alla digitalizzazione. “Conservare la memoria e aprirsi al futuro, questo il nostro intento – prosegue Mazzeo – parliamo di più di 11 milioni di investimenti, realizzati in parte grazie a una buona programmazione e in parte coi risparmi derivanti dalla buona gestione dei costi della politica. Tutto questo è stato possibile grazie al lavoro importantissimo svolto dai nostri uffici, che hanno operato con impegno e dedizione. A loro va il nostro grazie, a nome mio e di tutto l’Ufficio di presidenza”.

Presentati gli interventi effettuati durante la legislatura nei palazzi del Consiglio regionale

La digitalizzazione e i restauri più importanti

Riguardo alla digitalizzazione, uno degli aspetti di innovazione perseguiti sin dall’inizio della legislatura, “abbiamo investito molto su strumenti innovativi da mettere a disposizione sia del lavoro dei consiglieri, sia dei cittadini, ad esempio con la creazione del nuovo archivio storico e la digitalizzazione del fondo Oriana Fallaci. Stiamo facendo un lavoro enorme sulla trasparenza, per rendere tutta l’attività del Consiglio più facilmente accessibile alle cittadine e ai cittadini, e, anche in questo caso, dare voce a chi ha meno voce”, conclude il presidente dell’Assemblea toscana.

La digitalizzazione dell’Archivio Fallaci

“Abbiamo portato a termine il restauro di strutture di pregio storico, ma anche tanti risanamenti e ristrutturazioni sul versante della sicurezza”, spiega Monica Piovi, che oggi dirige il settore organizzazione e risorse del Consiglio regionale. “È stato un lavoro di squadra estremamente significativo, per il quale vogliamo ringraziare l’Ufficio di presidenza, che ha sempre dato input per la valorizzazione. Un grazie anche alla soprintendenza, che ci ha aiutato e ha collaborato attivamente per velocizzare i lavori”.

In una panoramica dei principali interventi, segnala “il restauro della sala del Gonfalone, rinnovata e riportata agli antichi colori, la ristrutturazione di sala Fetonte, il restauro del lampadario monumentale della sala delle feste di palazzo Bastogi, realizzato da un artigiano. Il restauro delle porte di pregio al primo piano di palazzo Covoni. Poi, il rifacimento di servizi igienici di tutto il palazzo, la pavimentazione di un intero piano di palazzo Bastogi, per ragioni di maggiore sicurezza. Giusto ricordare la collaborazione con la struttura della Giunta regionale, a conferma della capacità di mettere insieme risorse e persone qualificate”.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Attualità / Redazione

Ilva Follonica e ex Atl Livorno: una nuova vita culturale e sociale per gli spazi abbandonati

Al via gli interventi sostenuti dalla Regione Toscana con 1,4 milioni di euro del Fondo sociale europeo

Attualità / Redazione

Libri Gratis per 31.500 ragazzi e ragazze in Toscana: il successo del primo bando lanciato dalla Regione

Il presidente Giani e l'assessora Nardini hanno illustrato i dati della prima edizione della nuova misura per il diritto allo studio scolastico che garantisce la gratuità dei testi scolastici per le famiglie con Isee fino a 15.800 euro

Attualità / Redazione

La Martinella suona per la festa della Liberazione: Firenze ricorda l'11 agosto

Per celebrare l'81esimo anniversario della vittoria sui nazifascisti sono in programma manifestazioni e commemorazioni pubbliche in tutta la città

Attualità

Nuovo ponte sull’Arno tra Signa e Lastra a Signa, lavori al via a marzo 2026

Attualità

Dai risparmi del Consiglio regionale, fondi a 117 comuni e 74 associazioni

Attualità

ITS Academy, il ponte tra formazione tecnica e occupazione di qualità

Attualità

Emergenze, nasce il protocollo Toscana–Baker Hughes per tutelare lavoratori e territorio

Attualità

Trenitalia, consegnato il 70esimo treno per la Toscana

Attualità

Tramvia e futuro della mobilità: il Comune fa il punto

I più popolari su intoscana

Ambiente / Redazione

Ambiente, tre zone umide toscane entrano nei siti Ramsar di importanza internazionale

Musica / Redazione

Firenze celebra l’arte dei maestri artigiani con i concerti del Festival della Liuteria Toscana

Musica / Redazione

La grande lirica torna in piazza a Massa Marittima firmata da Katia Ricciarelli

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.