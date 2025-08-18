Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Musica/

S.O.S. Palestina! Il grande concerto di Piero Pelù a Firenze: ecco tutti gli ospiti

Il 18 settembre oltre a Pelù accompagnato da Antonio Aiazzi, Gianni Maroccolo e i Bandidos, si alterneranno sul palco gli Afterhours, la Bandabardò, Emma Nolde, i Fast Animals and Slow Kids, Ginevra Di Marco e i Tre Allegri Ragazzi Morti

/ Redazione
piero pelù

Giovedì 18 settembre all’Anfiteatro delle Cascine di Firenze si terrà S.O.S. PALESTINA! il grande concerto nato dalla volontà di Piero Pelù per raccogliere fondi per aiutare Medici senza Frontiere nelle attività di soccorso della popolazione palestinese.

All’invito di Pelù hanno subito risposto tantissimi artisti e amici che hanno accolto l’invito a salire sul palco.

Oltre a Pelù accompagnato da Antonio Aiazzi, Gianni Maroccolo e i Bandidos, si alterneranno sul palco gli Afterhours, la Bandabardò, Emma Nolde, i Fast Animals and Slow Kids, Ginevra Di Marco e i Tre Allegri Ragazzi Morti.

A questi nomi se ne aggiungeranno altri nel corso delle prossime settimane, tutti uniti da un unico scopo: aiutare le vittime della guerra in Palestina.

Queste le parole di Piero Pelù, artista da sempre coinvolto in attività sociali a tutela dei dimenticati del mondo e delle vittime delle guerre e dell’ambiente: “In Palestina è in atto un vero e proprio massacro/genocidio di popolazione civile che ha una lunghissima e controversa storia alle spalle. Ancora oggi, in questo preciso momento il governo israeliano sionista di Netanyahu prosegue il suo impunito e megalomane massacro di bambini, donne, uomini, medici, giornalisti, operatori umanitari.

La Palestina va aiutata con la massima urgenza e dalla mia rabbia e frustrazione per quello che vedo attraverso alcune pagine di informazione indipendente è scaturita l’idea di S.O.S. PALESTINA!, nata per raccogliere fondi per MEDICI SENZA FRONTIERE che nelle terre di Palestina (Gaza e Cisgiordania) aiuta la popolazione civile da tanti anni. Voglio ringraziare con tutto il cuore gli artisti generosi che hanno risposto subito alla mia chiamata. Oltre a quelli già annunciati se ne aggiungeranno altri nelle prossime settimane. Un altro enorme ringraziamento va a Zerocalcare per averci regalato questo splendido manifesto.

Ringrazio anche il mio management TEG (nella persona di Valentina Parigi) e Le Nozze di Figaro (nella persona di Alessandro Bellucci), la media partner Controradio, About e la Direzione di Fondazione Accademia dei Perseveranti e del Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio che dal primo momento hanno non solo accolto questa mia urgenza ma condiviso e collaborato al progetto con la stessa forza e volontà. Un ringraziamento anche ad Assoconcerti che contribuirà con una donazione. Anche chi non potrà fisicamente venire a Firenze potrà acquistare il biglietto per mandare un aiuto concreto a Medici senza Frontiere e dunque alla popolazione palestinese. Grazie, vi aspettiamo numerosi in presenza e/o ovunque sarete. Musicalmente vi garantiamo che sarà una serata indimenticabile!”.

Il ricavato della vendita dei biglietti, al netto come sempre dei costi vivi dell’evento, andrà al 100% a Medici senza Frontiere. Tutti gli artisti parteciperanno a titolo gratuito, senza quindi percepire compenso.

Biglietti per SOS Palestina: www.ticketone.it

SOS Palestina

Informazioni sull’evento:

Tutti gli eventi nel calendario di

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Musica / Redazione

A Sesto Fiorentino "Liberi Tutti": il festival che celebra la libertà tra musica, parole e comunità

Dal 31 agosto al 7 settembre piazza Vittorio Veneto tornerà a riempirsi di musica con una settimana di concerti ed eventi a ingresso libero, accompagnati ogni sera da street food, aperitivi e birreria

Musica / Redazione

Colle Val d’Elsa accende l’estate con il Fabbrica Cultura Festival: tre giorni di musica, creatività e street food

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito e si inseriscono nel percorso di valorizzazione culturale legato alla candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028

Musica / Redazione

Premio Ciampi, aperte le iscrizioni per la XXVII edizione a Livorno

La manifestazione, in programma il 13 dicembre al teatro Goldoni, ha scelto come tema per il 2025 “Oltre le macerie”

Musica

Firenze Jazz Festival: a settembre la città vibra al suono di oltre cento artisti

Musica

Mont’Alfonso sotto le Stelle: viaggio nel cuore della Garfagnana tra musica, arte e natura

Musica

I Neko At Stella tornano con "Into The Wasteland": viaggio psichedelico tra le rovine del presente

Musica

Il post-punk dei Dead Crayons: musica viscerale e autentica dal cuore di Firenze

Musica

Il "coccolino punk" degli Allerta! la voce ribelle della provincia Toscana

Musica

Gli Asino tra noise e poesia urbana: la voce ruvida di Massa Carrara

I più popolari su intoscana

Attualità / Redazione

Legno, artigianato e gusto: torna in piazza Ognissanti la Fierucola dei Legnaioli

Attualità / Redazione

Pegaso d’Oro allo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare

Cultura / Chiara Bianchini

A Capalbio le dodici altalene di Francesco Arena tra gioco e pensiero

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.