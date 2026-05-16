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Salone del Libro: 450 giovani protagonisti del Treno dei Lettori

Tutto esaurito per il convoglio speciale organizzato dal Consiglio regionale della Toscana diretto a Torino

/ Redazione
Il Treno dei Lettori arriva al Salone del Libro di Torino

Tutto esaurito per il Treno dei Lettori, il convoglio straordinario organizzato dal Consiglio regionale della Toscana diretto al Salone del Libro di Torino che è partito questa mattina alle 7.30 dalla stazione di Santa Maria Novella. Per l’occasione c’era un capotreno speciale: la presidente della commissione cultura del Consiglio regionale, Diletta Fallani, che si ha fischiato simbolicamente la partenza del treno.

Otto carrozze speciali per arrivare a Torino

I passeggeri lettori erano 450, oltre la metà under 26. Con una corsa alla prenotazione che ha fatto il tutto esaurito in pochi giorni sono riusciti a conquistarsi un posto gratuito su una delle otto carrozze del treno speciale, un pacchetto finanziato dal Consiglio regionale con lo sponsor Unicoop Firenze che ha messo a disposizione la piattaforma per la prenotazione e ha sostenuto l’animazione a cura della cooperativa Eda che gestisce il consolidato concorso Libernauta che compie 25 anni.

“Quando quest’anno abbiamo pensato di dedicare il Treno dei lettori ai giovani under 26, non sapevamo ancora che il Salone del Libro di Torino 2026 avrebbe avuto come titolo “Il mondo salvato dai ragazzini” – ha scritto nel suo messaggio di benvenuto ai passeggeri la presidente del Consiglio Stefania Saccardiè stato quindi un piacere doppio sostenere il Treno 2026: un’iniziativa che ha avuto fin dall’inizio l’obiettivo di coinvolgere il maggior numero possibile di giovani lettori e che si è rivelata perfettamente in linea con il messaggio del Salone. Il Consiglio regionale della Toscana ha scelto di investire sulle nuove generazioni, con l’idea che proprio da loro possano nascere energie, visioni e cambiamenti necessari. È proprio attraverso i libri che possiamo continuare a coltivare senso critico, immaginazione e consapevolezza, strumenti indispensabili per leggere il presente e costruire il domani”.

I giovani sul Treno dei Lettori

“Ci sono tantissimi giovani, è un’esperienza bellissima, provo tantissima emozione – ha detto Fallani – arriveremo tuti insieme al Salone del Libro, la lettura è tra le cose più belle che esistano, ci permette di vivere tante vite, una diversa dall’altra. Ci apprestiamo a vivere questa esperienza insieme a tutti questi giovani, cosa c’è di meglio?” Sul treno, insieme alla presidente Diletta Fallani, la presidente della commissione Europa Irene Galletti.

C’è perfino una classe intera, la III D – SCA – Russel Newton di Scandicci, accompagnati dai prof Valeria Novembri, Lorenzo Mannini e Cristina Aiazzi. E la carrozza 2 è occupata tutta dai 50 giovani volontari del Festival livornese Démadé, associazione che si occupa di promozione della cultura. Sulle carrozze di fatto i giovani dai 15 ai 26 anni sono la maggioranza, ma spiccano anche bambini di 9, 10 anni con i genitori. In tantissimi, appena preso posto sul treno, hanno estratto dalla borsa il loro libro. Ma sono stati davvero tanti a partecipare ai giochi proposti dai giovani animatori di Eda. Il più gettonato? “Poesia visiva” ovvero, con carta e colla, la possibilità di ricomporre una poesia rimescolando gli incipit di sei romanzi.

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