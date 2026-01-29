Il portale ufficiale della Toscana

Luca Carboni in concerto la prossima estate in Toscana con il tour della rinascita “Rio Ari O”

Sono due le date in programma: il 24 luglio al Parco Mediceo di Pratolino nell’ambito del Musart Festival e il 18 agosto a Villa Bertelli a Forte dei Marmi

/ Costanza Baldini
Luca Carboni - © Francesco Prandoni

La prossima estate Luca Carboni torna in concerto in Toscana con l’attesissimo tour “Rio Ari O” che segna la rinascita dopo la malattia.

Sono due le date in programma: il 24 luglio al Parco Mediceo di Pratolino nell’ambito del Musart Festival e il 18 agosto a Villa Bertelli a Forte dei Marmi.

Sarà un racconto tra musica, immagini e parole in cui Luca Carboni accompagnato da una band di otto elementi proporrà le canzoni del suo lungo viaggio, alternando momenti di grande festa ad altri di intimità acustica.

“Rio Ari O” è il primo suono della voce dell’artista arrivato agli ascoltatori, ancora prima delle parole in “Ci stiamo sbagliando ragazzi”, la canzone che apre il suo primo disco “… intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film”. Un suono che è diventato un simbolo.

Il concerto di Luca Carboni va ad aggiungersi nel Musart Festival ai già annunciati live di Ben Harper & The Innocent Criminals (28 giugno, Pratolino), Mannarino (4 luglio, Pratolino), Alfa (11 luglio, Pratolino) e Claudio Baglioni (16 luglio, Prato delle Cornacchie, Parco delle Cascine). E altri grandi nomi sono in arrivo.

Luca Carboni

 

 

