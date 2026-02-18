Salvare il Fratino, la specie sentinella delle spiagge a rischio estinzione: la Toscana nel progetto europeo

Fratino

Il fratino è un uccello costiero che vive e nidifica sulle spiagge e dune italiane e che meglio di altri è in grado di mandarci segnali sullo stato di salute dei mari. Oggi è una specie a rischio e proteggerlo diventa quindi una missione ambientale. La sua salvaguardia è infatti al centro del progetto europeo LIFE Alexandro, cofinanziato dal Programma LIFE dell’Unione Europea.

Dalle 1.300–2.000 coppie stimate di fratino nel 2004 si è scesi a 570–691 coppie nel 2018, fino ad arrivare alle circa 500 coppie del 2023. Alla base di questo declino ci sono pressioni antropiche sempre più forti sugli ambienti costieri. A tutto questo si sommano la perdita e la frammentazione degli habitat dunali e delle zone umide costiere.

Il progetto è stato presentato martedì 17 febbraio, a Marina di Massa, con tutti i partner coinvolti. Toscana in prima linea con alcune delle sue aree protette e l’Università di Pisa : Istituto di Ecologia Applicata (capofila), Croatian Society for Birds and Nature Protection, Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità-Delta del Po, Parco Nazionale del Circeo, Parco Regionale della Maremma, Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), Legambiente Nazionale APS Rete Associativa ETS, LIPU ODV, Ministero della Difesa Arma dei Carabinieri – Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari, Riserve Naturali Regionali Orientate del Litorale Tarantino, Smart Revolution Srl, Dipartimento di Biologia dell’Ateneo pisano.

In Italia il progetto sarà attuato, oltre che in Toscana, anche in Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna e Lazio, interessando complessivamente 400 chilometri di costa, mentre in Croazia le attività riguarderanno circa 74 chilometri, per un’area che comprende complessivamente una superficie totale di circa 2.400 km², tra cui 51 siti Natura 2000.

Come proteggere il fratino

Gli interventi previsti comprendono la protezione e la messa in sicurezza degli ambienti di nidificazione, la sorveglianza e il monitoraggio dei nidi, il restauro e il miglioramento degli habitat dunali e la creazione di piattaforme di confronto con operatori economici ed enti pubblici, in particolare comuni e regioni, coinvolti nella gestione delle spiagge. L’obiettivo è sviluppare strumenti condivisi di gestione sostenibile del litorale.