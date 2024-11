Sanità al centro delle politiche pubbliche, Giani: “Più risorse dal Governo e via il numero chiuso a Medicina”

Primo giorno del Forum Risk di Arezzo arrivato alla diciannovesima edizione, l’evento nazionale che affronta le sfide della sanità del presente e soprattutto del futuro. Una giornata di contronto, per un nuovo patto Governo-Regioni a cui ha partecipato anche il ministro Orazio Schillaci insieme a quattro presidenti di Regione o Consiglio regionale, di Toscana, Marche, Lazio e Calabria.

C’è chi chiede riforme e una migliore programmazione dei bisogni e degli investimenti, c’è chi spinge sull’autonomia differenziata e chi no, perché sempre più risorse sono vincolate e finalizzate. “C’è sicuramente necessità di fare squadra tra Regioni e Governo – esordisce il presidente della Toscana, Eugenio Giani – Ma il problema della sanità non sono le riforme da fare o l’autonomia, che già c’è, ma le risorse che mancano e che si possono trovare senza aggiungere nuove tasse”.

Il presidente lo spiega. “Le tre voci principali del bilancio statale – elenca – sono oggi 500 miliardi di spesa dei ministeri e dei loro apparati, quasi 300 miliardi per la previdenza sociale e 138 miliardi per la sanità. Quello che con molto pragmatismo e buon senso propongo è togliere venti miliardi ai ministeri, un taglio del quattro per cento di cui neppure si accorgerebbero, e investirli sulla sanità. Con queste risorse alla Toscana potrebbero arrivare tra i quattro e i cinquecento milioni l’anno, che potrrebbero permettere di avere liste di attesa più corte e pronto soccorsi più funzionali, perché potremmo assumere medici e pagare gli straordinari, e strutture socio sanitarie con servizi diffusi sul territorio come le case di comunità, gli ospedali di comunità, i punti di intervento rapido o le cure a domicilio”. “Serve chiaramente una volontà politica forte, occorre – conclude Giani – ridare centralità alla sanità e fare un prorità della difesa dei sistemi sanitari pubblici”. In questo modo – tira le somme – si potrebbe arrivare ad investire per la salute di tutti i cittadini non il 6,3 per cento del prodotto interno lordo quanto è oggi, ma anche l’8 per cento come la Francia o il 10 per cento della Germania”.

Abolire il numero chiuso a Medicina

Rimane il problema dei medici che, anche quando si riescono a bandire i concorsi, comunque non si trovano, soprattutto per lavorare nelle aree interne più marginali o nelle isole. Al riguardo Giani propone di abolire il numero chiuso per l’accesso alle facoltà di medicina. “Non ha più senso, è solo una spinta corporativa” , commenta.