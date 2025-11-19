Il portale ufficiale della Toscana

Screening gratuito per l’epatite C: test rapidi in piazza Duomo

In occasione della Toscana delle donne esami gratuiti sul mezzo mobile della Croce Rossa fino a venerdì 21 novembre

Screening gratuito per l’epatite C in piazza Duomo

In occasione de La Toscana delle Donne prosegue la campagna di screening gratuito per l’HCV (epatite C) promossa dalla Regione Toscana e rivolta ai cittadini nati tra il 1969 e il 1989. I soggetti appartenenti a questa fascia di età hanno ricevuto nei giorni scorsi una lettera informativa da parte di Ispro (Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica) con l’invito a partecipare al test.

Lo screening potrà essere effettuato – fino a giovedì 20 novembre dalle ore 10 alle 17 e venerdì 21 novembre solo in orario mattutino – presso il mezzo mobile della Croce Rossa, posizionato in piazza Duomo, a Firenze, a fianco del camper dell’Ispro che sta contestualmente effettuando gli screening oncologici.

Il test è semplice, rapido e gratuito, e rappresenta uno strumento fondamentale per la diagnosi precoce dell’infezione da HCV, spesso asintomatica ma oggi completamente curabile. La partecipazione è volontaria e senza prenotazione: è sufficiente presentarsi con un documento d’identità e la tessera sanitaria.

La campagna di prevenzione continuerà fino al 31 dicembre e sarà  possibile effettuare il test dal medico di medicina generale, presso le associazioni di volontariato che aderiscono alla campagna e nelle farmacie aderenti.

