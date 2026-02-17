Scuola di Ceramica di Montelupo Fiorentino, presentato il percorso formativo

marras scuola ceramica

Presentato il programma formativo e culturale della Scuola di Ceramica di Montelupo Fiorentino, il centro di ricerca e formazione sulla ceramica che accoglie allievi e professionisti a livello nazionale e internazionale. Il centro si trova all’interno del distretto della ceramica, accanto al Museo della Ceramica, al Centro Ceramico Sperimentale nell’area del progetto Fabbrica Innovazione, all’Archivio Museo Bitossi e alla rete dei produttori della ceramica di Montelupo.

Oltre 35 percorsi i formativi calendarizzati, rivolti sia a chi si avvicina per la prima volta alla ceramica sia a professionisti interessati ad approfondire tecnica, ricerca e sperimentazione. Si va dai corsi base ai percorsi di specializzazione, fino a workshop e masterclass tematiche, affiancati da esperienze laboratoriali, residenze artistiche e attività di produzione culturale.

I numeri evidenziano la crescita della Scuola: dai 3 corsi attivati nel 2019, si è passati ai 22 nel 2025, con una programmazione 2026 che supera i 35. Così come sono cresciuti gli iscritti: 22 nel 2019, 216 un anno fa, già 49 nei primi mesi di quest’anno.