Secondo capitolo della serie “Il Mostro”, si cercano comparse a Firenze: come partecipare al casting

primo ciak Il Mostro_credits:Emanuela Scarpa/Netflix

La serie Netflix “Il Mostro” di Stefano Sollima avrà un secondo capitolo su Pietro Pacciani e i “compagni di merande”. Le riprese sono già partire a Roma e presto, a settembre, arriveranno anche a Firenze e in altri luogo della regione. Si cercano dunque comparse nel capoluogo toscano.

La società fiorentina Scena 1 apre il casting a uomini e donne residenti in Toscana, di età compresa tra i 18 e i 75 anni: l’appuntamento è domenica 12 luglio dalle 10 alle 18 presso la Sala Wanda Pasquini in piazza Madonna della Neve 8.

Le selezioni sono rivolte esclusivamente a persone residenti in Toscana. Per motivi amministrativi non saranno accettate candidature provenienti da dipendenti pubblici o da pensionati aderenti a Quota 100. E’ prevista regolare assunzione per le giornate di lavoro come da contratto nazionale.

Il nuovo capitolo su pietro Pacciani

Il nuovo capitolo si chiama “Il Mostro: Pietro Pacciani”. La miniserie in 3 episodi è sempre diretta da Stefano Sollima, creata insieme a Leonardo Fasoli, per una produzione Wildside – società del gruppo Fremantle – e AlterEgo, prodotta da Sonia Rovai, Gina Gardini, Stefano Sollima e Lorenzo Mieli.

Si tralascia la pista sarda e si passa ai “compagni di merende” e Pietro Pacciani, il principale sospettato nelle indagini sugli otto duplici omicidi che tra il 1968 e il 1985. Abbiamo sempre immaginato Il Mostro come una serie antologica: racconti autoconclusivi, ognuno dedicato a uno dei diversi sospettati di essere l’autore della serie di delitti che ha sconvolto la Toscana e l’Italia intera tra gli anni Settanta e Ottanta, in quella che è passata alla storia come la vicenda del Mostro di Firenze”, ha dichiarato Stefano Sollima.

“Dopo aver raccontato la pista sarda – continua il regista – questa volta facciamo un salto avanti nel tempo per affrontare il capitolo forse più noto, controverso e discusso di tutta la vicenda: la storia di Pietro Pacciani, condannato e poi assolto, e dei suoi presunti complici, i famigerati Compagni di Merende, in un caso che ha diviso l’opinione pubblica italiana per decenni. Forse è anche per questo che il caso di Pacciani resta il più inquietante: una colpevolezza mai provata, ma anche mai del tutto esclusa.

“Il Mostro: Pietro Pacciani” arriva dopo il successo del primo capitolo, “Il Mostro”, presentato fuori concorso alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, vincitore del Nastro d’Argento Grandi Serie per la miglior Serie Crime, oltre ad essere la serie più vista in tutto il mondo su Netflix nella sua settimana di debutto.