Musica/

Sesto Jazz 2026 un weekend di grande musica a Sesto Fiorentino

Dal 27 febbraio al 1° marzo al Teatro della Limonaia in concerto Babanaì – Barbara Casini Trio, Stefano Zambon con il progetto Mutatum e Francesco Cafiso con “House of Puccini”

/ Redazione
Babanaì

Torna la nuova edizione del Sesto Jazz: un weekend di concerti con protagonisti della scena jazz presso il Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino dal 27 febbraio al 1 marzo 2026.

Come di consueto nei giorni del festival alcuni locali del territorio saranno animati dai concerti aperitivo tenuti da allievi e docenti della Scuola di Musica di Sesto Fiorentino Bruno Bartoletti.

Quest’anno tre i locali protagonisti che, dalle 18:30, saranno avvolti dal jazz: venerdì 7 marzo Bar Grotta (Via Gramsci 387), sabato 8 marzo Semina Bistrot (P.zza del Mercato 11/e) e domenica 9 marzo Bar Fermenta (Via Verdi, 101).

Venerdì 27 febbraio alle ore 21:00 Babanaì – Barbara Casini Trio

Tre artiste, cantanti e polistrumentiste, unite dal desiderio di sperimentare mescolanze di suoni e colori di mondi diversi, partendo dalla storia musicale di ognuna, esplorano un repertorio che spazia dalla tradizione popolare di Brasile e non solo a brani originali rivisitati o composti a sei mani.

Barbara Casini, cantante, chitarrista e cantautrice, da anni si dedica allo studio e alla diffusione della musica popolare brasiliana. Ha soggiornato a lungo in Brasile conquistandosi la stima degli artisti brasiliani che la considerano una vera e propria ambasciatrice della loro musica nel mondo.

Anaïs Drago è considerata tra i più talentuosi violinisti del panorama italiano. La sua musica spazia tra diverse sonorità, inclusa l’improvvisazione libera, la musica elettroacustica, il jazz, la world music e il pop. Barbara Piperno, flauto, voce, partita da una formazione classica, ben presto ha iniziato a sperimentare altri generi musicali, esibendosi in Italia e all’estero e partecipando alla registrazione di diversi dischi.

Francesco Cafiso

Sabato 28 febbraio alle ore 21:00 Stefano Zambon – MUTATUM

Il processo compositivo di musica originale è seguito dalla necessità di avere uno spazio dove condividerla e coltivarla. MUTATUM è un sestetto che nasce proprio da questa esigenza del contrabbassista Stefano Zambon, che sceglie di coinvolgere alcuni interessanti musicisti della giovane scena jazz italiana.

La musica proposta, interamente composta da Zambon, si districa tra originalità ed influenze provenienti dal mainstream jazz contemporaneo ed è caratterizzata da una forte componente melodica. Il gruppo ha all’attivo diversi concerti tra Lombardia, Toscana e Veneto e nell’occasione presenterà “A Tiny Start”, album discografico d’esordio registrato presso Artesuono Recording Studio di Stefano Amerio e pubblicato nell’autunno 2025.

Domenica 1 marzo alle ore 18:00 e alle ore 21:00 Francesco Cafiso – House of Puccini

Doppio concerto per l’ultima data del Sesto Jazz. Un omaggio jazz alle melodie eterne di Giacomo Puccini. House of Puccini è un viaggio sonoro elegante e visionario che fonde il lirismo immortale di Giacomo Puccini con il linguaggio espressivo del jazz contemporaneo.

Protagonista di questo incontro inedito è il sassofonista Francesco Cafiso, tra i più originali interpreti della scena jazz internazionale, accompagnato da un raffinato quartetto d’archi e dagli arrangiamenti del pianista e compositore Mauro Schiavone.

ll sax alto di Francesco Cafiso ha fama mondiale. Alle spalle una imponente discografia e una valanga di concerti e di collaborazioni, conoscendo una grande popolarità negli Stati Uniti.
Stefano Zambon

Storie / Raffaella Galamini

Rinasce dopo 40 anni a Firenze il Teatro Nazionale: qui debuttò la maschera di Stenterello

Cultura / Redazione

Il Portale cultura della Regione Toscana vince il Bronzo ai NC Digital Awards 2025

Musica / Costanza Baldini

Dalla favela al punk: i Caveiras contro il potere che divora in “Guerra Total Na Boca Do Lixo”

