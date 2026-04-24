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Settimana Velica Internazionale, Livorno capitale del mare: 33 le nazioni estere presenti

Si è aperta, all’Accademia Navale di Livorno, la settimana che unisce tradizione marinaresca, competizione sportiva e cooperazione internazionale. Fino al 3 maggio: regate, incontri, mostre e molto altro

/ Giulia Rafanelli
Settimana velica internazionale - © Settimana velica internazionale_ Accademia navale di Livorno

La Settimana Velica Internazionale ha preso ufficialmente il via nella cornice dell’Accademia Navale di Livorno, rinnovando un appuntamento che unisce tradizione marinaresca, competizione sportiva e cooperazione internazionale. La manifestazione affonda le sue radici nella storica “Regata del centenario”, organizzata nel 1981 per celebrare i cento anni dell’Istituto, e da allora è diventata uno degli eventi più rappresentativi del calendario velico e istituzionale. Anche quest’anno la città di Livorno si anima fino al 3 maggio, accogliendo delegazioni e equipaggi da tutto il mondo.

Sono 33 le nazioni estere presenti, a conferma di un evento che va ben oltre il confronto agonistico e si afferma come spazio privilegiato di incontro tra culture, esperienze e professionalità diverse. In mare, le distanze si accorciano: lingue e provenienze differenti trovano un punto di sintesi nei valori condivisi della disciplina, della cooperazione e del rispetto reciproco. La vela diventa così linguaggio universale e terreno di dialogo, capace di rafforzare relazioni internazionali in un contesto informale ma altamente significativo.

A fare da sfondo è ancora una volta Livorno, città profondamente legata al mare e da sempre vocata all’accoglienza. Porto aperto e crocevia di rotte e culture, il capoluogo labronico accompagna la manifestazione con la sua identità storica e cosmopolita, confermandosi scenario ideale per un evento che trova proprio nell’incontro tra uomini e nazioni il suo significato più autentico.

Il programma della Settimana Velica Internazionale si sviluppa lungo più giornate, alternando momenti sportivi, istituzionali e di rappresentanza. Le regate costituiscono il cuore dell’evento, con prove in mare che coinvolgono diverse classi di imbarcazioni e mettono alla prova le capacità tecniche e strategiche degli equipaggi. Accanto alle competizioni, sono previsti momenti ufficiali come la cerimonia di apertura, incontri tra delegazioni straniere e autorità, e iniziative di carattere culturale e formativo.

Non mancano occasioni di scambio e socialità tra i partecipanti, che contribuiscono a rafforzare lo spirito internazionale della manifestazione, così come eventi collaterali aperti alla città, pensati per avvicinare il pubblico al mondo della vela e alle attività dell’Accademia.

La settimana si concluderà con le premiazioni finali, celebrando non solo i risultati sportivi ma anche il valore simbolico di un appuntamento che ogni anno rinnova il legame tra mare, formazione e cooperazione internazionale.

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