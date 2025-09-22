Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Attualità/

Sicurezza stradale: da Firenze arriva il progetto dell’Associazione Guarnieri per le scuole

L’iniziativa “Dai valore alla vita” è promossa a livello nazionale con un gioco e un percorso di formazione scuola-lavoro per gli studenti degli istituti primari e secondari

/ Redazione
Dai valore alla tua vita

Un progetto di educazione alla mobilità stradale sicura rivolto, con modalità differenti, agli studenti degli istituti primari e secondari, rispettivamente un gioco e un percorso di formazione scuola-lavoro. Si chiama “Dai valore alla vita” l’iniziativa, a livello nazionale, dell’Associazione Lorenzo Guarnieri che prende il via oggi, grazie al contributo di Fondazione Unipolis che ha finanziato l”80% del progetto, che ha un valore complessivo di circa 110mila euro.

Più consapevolezza sulla sicurezza stradale

L’obiettivo è accrescere la consapevolezza sul tema della sicurezza stradale, contribuendo alla costruzione di una mobilità più sicura e a una cultura della strada intesa come spazio pubblico, dove il rispetto reciproco è condizione essenziale per il bene comune.

“Si tratta di un progetto all’educazione alla mobilità sicura, perché crediamo che la mobilità non debba essere solo sostenibile – spiega Stefano Guarnieri, presidente dell’associazione intitolata al figlio Lorenzo, ucciso da un pirata della strada nel 2010 – crediamo che l’attività educativa possa in qualche modo aiutare a creare cittadini molto più sensibili di quanto lo siamo noi”.

Un gioco e un percorso scuola-lavcoro

Per i bambini delle classi III, IV e V della scuola primaria è stato pensato un gioco, “Sicuramente”: a disposizione tre grandi poster colorati e illustrati di una città immaginaria nella quale una famiglia deve muoversi in molteplici situazioni stradali in un caotico dedalo di strade, segnali, incontri, rotonde e ostacoli. I bambini dovranno trovare i comportamenti giusti e quelli sbagliati. Le scuole avranno a disposizione gratuitamente 1.000 kit, 50 laboratori a distanza con un educatore e un webinar per docenti. Il kit può essere richiesto sul sito di Giunti Scuola, a partire da oggi, inizialmente dalle scuole di Sardegna, Umbria, Sicilia, Emilia-Romagna, Campania e dalla Città Metropolitana di Firenze.

Per quanto riguarda le superiori, invece, è stato pensato il progetto “Dai valore alla vita. Muoversi smart, vivere sicuri”, un percorso di formazione scuola-lavoro realizzato insieme a La Fabbrica, della durata di 30 ore. I docenti potranno attivare il percorso registrandosi sulla piattaforma Scuola.net.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Attualità / Redazione

Sabato 27 settembre a Firenze si terrà il primo Disability Pride della Toscana

In programma nel capoluogo toscano la giornata dedicata a sensibilizzare sul tema della disabilità, con un convegno e un corteo nel centro storico

Attualità / Redazione

Festival Puccini, 71esima edizione da record: 45mila presenze e 2 milioni di euro di incasso

Numeri da record per il festival di Torre del Lago, che quest'anno ha accolto spettatori da 61 paesi del mondo, nel segno dell'amore per Giacomo Puccini

Attualità / Redazione

Cinema e tv, da Cannavacciuolo alle produzioni internazionali: i casting aperti in Toscana

Si cercano comparse per serie, film e programmi televisivi ambientati in regione: tutte le istruzioni per partecipare alle selezioni

Attualità

Bright-Night 2025: venerdì 26 settembre torna la Notte delle ricercatrici e dei ricercatori

Attualità

Treni, dal 15 settembre operativo il raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini

Attualità

La riforma della cittadinanza, cosa cambia per i toscani all'estero: intervista a Maria Chiara Prodi

Attualità

Toscani nel Mondo: il sostegno della Regione alle comunità all'estero, tra cultura e radici

Attualità

Sara Vatteroni di Fondazione Migrantes Toscana: l'emigrazione è il nuovo ascensore sociale

Attualità

Giornata dei Toscani nel mondo: una rete che guarda al futuro

I più popolari su intoscana

Musica / Costanza Baldini

“FREEstyle, la parola che libera”: a Firenze una giornata di esperienze a confronto su rap, educazione e giustizia

Storie / Redazione

Notte da record all’ospedale di Empoli: sono nati sette bambini in dodici ore

Cultura / Redazione

Arte accessibile: alla Galleria dell’Accademia ripartono le visite in LIS e i percorsi tattili

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.