Sicurezza stradale: da Firenze arriva il progetto dell’Associazione Guarnieri per le scuole

Dai valore alla tua vita

Un progetto di educazione alla mobilità stradale sicura rivolto, con modalità differenti, agli studenti degli istituti primari e secondari, rispettivamente un gioco e un percorso di formazione scuola-lavoro. Si chiama “Dai valore alla vita” l’iniziativa, a livello nazionale, dell’Associazione Lorenzo Guarnieri che prende il via oggi, grazie al contributo di Fondazione Unipolis che ha finanziato l”80% del progetto, che ha un valore complessivo di circa 110mila euro.

Più consapevolezza sulla sicurezza stradale

L’obiettivo è accrescere la consapevolezza sul tema della sicurezza stradale, contribuendo alla costruzione di una mobilità più sicura e a una cultura della strada intesa come spazio pubblico, dove il rispetto reciproco è condizione essenziale per il bene comune.

“Si tratta di un progetto all’educazione alla mobilità sicura, perché crediamo che la mobilità non debba essere solo sostenibile – spiega Stefano Guarnieri, presidente dell’associazione intitolata al figlio Lorenzo, ucciso da un pirata della strada nel 2010 – crediamo che l’attività educativa possa in qualche modo aiutare a creare cittadini molto più sensibili di quanto lo siamo noi”.

Un gioco e un percorso scuola-lavcoro

Per i bambini delle classi III, IV e V della scuola primaria è stato pensato un gioco, “Sicuramente”: a disposizione tre grandi poster colorati e illustrati di una città immaginaria nella quale una famiglia deve muoversi in molteplici situazioni stradali in un caotico dedalo di strade, segnali, incontri, rotonde e ostacoli. I bambini dovranno trovare i comportamenti giusti e quelli sbagliati. Le scuole avranno a disposizione gratuitamente 1.000 kit, 50 laboratori a distanza con un educatore e un webinar per docenti. Il kit può essere richiesto sul sito di Giunti Scuola, a partire da oggi, inizialmente dalle scuole di Sardegna, Umbria, Sicilia, Emilia-Romagna, Campania e dalla Città Metropolitana di Firenze.

Per quanto riguarda le superiori, invece, è stato pensato il progetto “Dai valore alla vita. Muoversi smart, vivere sicuri”, un percorso di formazione scuola-lavoro realizzato insieme a La Fabbrica, della durata di 30 ore. I docenti potranno attivare il percorso registrandosi sulla piattaforma Scuola.net.