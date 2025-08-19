Il portale ufficiale della Toscana

Sonorità mediterranee, poesia e sperimentazione: Ginevra Di Marco illumina Impruneta con “Kaleidoscope”

Sabato 23 agosto in Piazza Buondelmonti la cantante fiorentina porta le atmosfere poetiche e mediterranee del nuovo album premiato con la Targa Tenco 2025, insieme ai suoi più grandi successi

/ Redazione
Ginevra di Marco

Sabato 23 agosto Ginevra Di Marco si esibirà in un concerto che fonde atmosfere poetiche, sonorità mediterranee e sperimentazioni musicali, con i brani del disco Kaleidoscope, vincitore della Targa Tenco 2025, e i suoi più grandi successi.

La cantante fiorentina, insieme alle sue atmosfere sognanti e poeticamente evocative, approda a Impruneta con un concerto che ripercorre i suoi più grandi successi e presenta numerosi brani tratti dal nuovo album, realizzato grazie a una campagna di crowdfunding che ha reso possibile la produzione dei suoi più recenti progetti.

L’appuntamento è per sabato 23 agosto, a partire dalle ore 21.00, in Piazza Buondelmonti, all’interno del programma dell’Estate Imprunetina, organizzata dalla Pro Loco di Impruneta con il patrocinio del Comune e in collaborazione con il Circolo San Giuseppe.

“Kaleidoscope” ha ottenuto il premio Targhe Tenco 2025 come “Migliore album di interprete” e sarà protagonista di un concerto live, accompagnato dalla band di Ginevra di Marco. Il repertorio includerà brani dall’ultimo lavoro e i suoi più grandi successi come “Respiro”, “Donna”, “Il fiume” e “Malarazza”.

Ha dichiarato Ginevra: “Kaleidoscope nasce da un intenso percorso di ricerca musicale e personale, segnato da incontri significativi e riflessioni profonde. L’album vuole raccontare le ferite e le speranze della nostra storia, restituendo voce a un’umanità complessa e spesso contraddittoria. La musica si muove tra diversi generi e influenze, con l’obiettivo di rappresentare le molteplici sfaccettature del presente attraverso emozioni sincere e autentiche”.

L’ingresso al concerto è libero fino a esaurimento posti.

Informazioni sull’evento:

  • Quando23 Agosto 2025
  • Dovepiazza Buondelmonti, Impruneta (Firenze) Indicazioni
