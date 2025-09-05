Il portale ufficiale della Toscana

Sostegno alla popolazione palestinese, la Regione Toscana pubblica un bando di cooperazione

Potranno partecipare all’avviso forme di partenariato composte da enti pubblici, aziende sanitarie, soggetti privati senza finalità di lucro. Il budget a disposizione sarà di circa 130mila euro

/ Redazione
Un aiuto concreto per le popolazioni della Palestina e per sostenere i processi di pace. È l’obiettivo dell’avviso pubblico della Regione Toscana e che resterà aperto fino al prossimo 10 ottobre.

Il bando sosterrà progetti di cooperazione internazionale che possano contribuire al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione palestinese e alla protezione dei diritti umani fondamentali. Potranno partecipare all’avviso forme di partenariato composte da almeno  quattro  soggetti tra cui Enti locali o altri enti pubblici, Aziende sanitarie, soggetti privati senza finalità di lucro. Il budget a disposizione sarà di circa 130.000 euro. I partner dovranno cofinanziare per almeno il 25%.

Le azioni a sostegno del popolo palestinese

I progetti da presentare dovranno prevedere attività concrete di aiuto, come fornire assistenza immediata e supporto alla ripresa psico-sociale ed economica delle comunità più vulnerabili, con particolare attenzione a minori, donne, anziani, soggetti con disabilità e famiglie sfollate, oppure ancora essere destinate a organizzazioni della società civile palestinese attive nella fornitura di servizi e nella difesa dei diritti umani.

Tra le azioni considerate ammissibili, quelle rivolte alla distribuzione di beni di prima necessità, alla fornitura di equipaggiamenti e materiali scolastici, oppure ancora alla realizzazione di corsi di formazione professionale oppure ancora all’avvio di microimprese.

