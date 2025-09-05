Sostegno alla popolazione palestinese, la Regione Toscana pubblica un bando di cooperazione

Un aiuto concreto per le popolazioni della Palestina e per sostenere i processi di pace. È l’obiettivo dell’avviso pubblico della Regione Toscana e che resterà aperto fino al prossimo 10 ottobre.

Il bando sosterrà progetti di cooperazione internazionale che possano contribuire al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione palestinese e alla protezione dei diritti umani fondamentali. Potranno partecipare all’avviso forme di partenariato composte da almeno quattro soggetti tra cui Enti locali o altri enti pubblici, Aziende sanitarie, soggetti privati senza finalità di lucro. Il budget a disposizione sarà di circa 130.000 euro. I partner dovranno cofinanziare per almeno il 25%.

Le azioni a sostegno del popolo palestinese

I progetti da presentare dovranno prevedere attività concrete di aiuto, come fornire assistenza immediata e supporto alla ripresa psico-sociale ed economica delle comunità più vulnerabili, con particolare attenzione a minori, donne, anziani, soggetti con disabilità e famiglie sfollate, oppure ancora essere destinate a organizzazioni della società civile palestinese attive nella fornitura di servizi e nella difesa dei diritti umani.

Tra le azioni considerate ammissibili, quelle rivolte alla distribuzione di beni di prima necessità, alla fornitura di equipaggiamenti e materiali scolastici, oppure ancora alla realizzazione di corsi di formazione professionale oppure ancora all’avvio di microimprese.