Spettacolo dal vivo, la Regione Toscana stanzia 1,5 milioni per due bandi

Un milione e mezzo di euro per lo spettacolo dal vivo: la Regione Toscana ha stanziato risorse per due bandi regionalI, uno destinato ai festival e un altro per le produzioni di prosa, danza e musica.

600 mila euro per i festival

Un bando pubblico per selezionare i festival di spettacolo dal vivo da finanziare: la Giunta della Regione Toscana ha stanziato 600mila euro e avviato le procedure per l’avviso, dopo l’approvazione della delibera presentata dall’assessora alla cultura Cristina Manetti.

La volontà della Regione è “quella di sostenere festival capaci di animare i territori, rafforzare l’offerta culturale e favorire la partecipazione del pubblico, valorizzando al tempo stesso le professionalità del settore”.

“I festival di spettacolo dal vivo sono presidi culturali fondamentali per le nostre comunità e i nostri territori – ha dichiarato l’assessora alla cultura Cristina Manetti – perché portano arte, musica e teatro nei centri storici, nei borghi e nelle aree meno centrali, creando occasioni di incontro, crescita e sviluppo locale. Con questo intervento vogliamo sostenere progettualità di qualità, capace di coniugare tradizione e innovazione e di rendere la cultura sempre più accessibile e diffusa su tutto il territorio regionale . Lo spettacolo dal vivo – ha concluso Manetti- è nel cuore della Toscana e contribuisce a rivelare l’anima più autentica della nostra regione”.

Adesso gli uffici regionali dovranno definire la modulistica e curare tutte le fasi del procedimento, dalla presentazione delle domande fino alla graduatoria dei progetti finanziabili. L’avviso pubblico con tutte le modalità di partecipazione sarà pubblicato nelle prossime settimane.

Le risorse stanziate per il 2026, pari a 600 mila euro sul capitolo dedicato allo spettacolo dal vivo, fanno parte di una disponibilità complessiva di 1,5 milioni di euro e, come precisano sempre dalla Regione, “saranno impegnate nel rispetto degli equilibri di bilancio regionali.

900 mila euro per le produzioni di prosa, danza e musica