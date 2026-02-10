Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Attualità/

Spettacolo dal vivo, la Regione Toscana stanzia 1,5 milioni per due bandi

L’assessore Manetti: “Con questo intervento vogliamo sostenere progettualità di qualità, capace di coniugare tradizione e innovazione e di rendere la cultura sempre più accessibile e diffusa”

/ Redazione
Musica

Un milione e mezzo di euro per lo spettacolo dal vivo: la Regione Toscana ha stanziato risorse per due bandi regionalI, uno destinato ai festival e un altro per le produzioni di prosa, danza e musica.

600 mila euro per i festival

Un bando pubblico per selezionare i festival di spettacolo dal vivo da finanziare: la Giunta della Regione Toscana ha stanziato 600mila euro e avviato le procedure per l’avviso, dopo l’approvazione della delibera presentata dall’assessora alla cultura Cristina Manetti.
La volontà della Regione è “quella di sostenere festival capaci di animare i territori, rafforzare l’offerta culturale e favorire la partecipazione del pubblico, valorizzando al tempo stesso le professionalità del settore”.

“I festival di spettacolo dal vivo sono presidi culturali fondamentali per le nostre comunità e i nostri territori – ha dichiarato l’assessora alla cultura Cristina Manetti – perché portano arte, musica e teatro nei centri storici, nei borghi e nelle aree meno centrali, creando occasioni di incontro, crescita e sviluppo locale. Con questo intervento vogliamo sostenere progettualità di qualità, capace di coniugare tradizione e innovazione e di rendere la cultura sempre più accessibile e diffusa su tutto il territorio regionale. Lo spettacolo dal vivo – ha concluso Manetti- è nel cuore della Toscana  e contribuisce a rivelare l’anima più autentica della nostra regione”.

Adesso gli uffici regionali dovranno definire la modulistica e curare tutte le fasi del procedimento, dalla presentazione delle domande fino alla graduatoria dei progetti finanziabili. L’avviso pubblico con tutte le modalità di partecipazione sarà pubblicato nelle prossime settimane.

Le risorse stanziate per il 2026, pari a 600 mila euro sul capitolo dedicato allo spettacolo dal vivo, fanno parte di una disponibilità complessiva di 1,5 milioni di euro e, come precisano sempre dalla Regione, “saranno impegnate nel rispetto degli equilibri di bilancio regionali.

900 mila euro per le produzioni di prosa, danza e musica

Nel corso della sua ultima riunione, la Giunta ha dato il via libera al bando pubblico 2026 con cui si stabiliscono criteri e modalità per accedere al sostegno indirizzato a progetti di produzione nei settori della prosa, della danza e della musica. È prevista una dotazione finanziaria pari a 900 mila euro, a valere su risorse regionali, che “sarà destinata a sostenere progetti capaci di rafforzare la qualità artistica, l’innovazione e la diffusione dello spettacolo dal vivo sul territorio”.

“Vogliamo accompagnare – ha spiegato l’assessora alla cultura Cristina Manetti – la crescita di un comparto che innova, crea occupazione e rafforza l’identità culturale dei territori. Lo spettacolo dal vivo è uno strumento straordinario di coesione sociale e sviluppo. Con questo provvedimento – ha aggiunto – diamo un segnale concreto di attenzione e fiducia verso questo mondo culturale, che rappresenta un patrimonio culturale, creativo ed economico fondamentale per la nostra regione. Sostenere la produzione significa investire nel lavoro degli artisti, nelle imprese culturali e nella possibilità per i cittadini di accedere a un’offerta culturale sempre più ricca e diffusa”.

Il bando, che sarà adottato dal settore competente nelle prossime settimane, definirà modalità di partecipazione, modulistica e criteri di valutazione dei progetti.

 

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Attualità / Redazione

Da Gaza alla Toscana, la missione per portare quattro bambini palestinesi gravemente malati

Due neonati e due di poco più di un anno sono arrivati nella notte: andranno all’ospedale del Cuore di Massa, al Meyer di Firenze e alle Scotte di Siena

Attualità / Redazione

Nuovo impianto di potabilizzazione "Il Pianello", Giani: "Strategico per la Valdichiana"

La nuova infrastruttura consente l'approvvigionamento di Lucignano e Sinalunga con l'acqua proveniente interamente dall'invaso di Montedoglio

Attualità / Redazione

Migliora la salute dei toscani: l'aspettativa di vita sale a 84 anni, più prevenzione e abitudini sane

Il rapporto dell'agenzia regionale evidenzia un incremento di tutti i principali indicatori. Giani: "Merito anche della maggiore adesione agli screening e della qualità delle cure offerte"

Attualità

Francesco Maestrelli riceve le Ali del Pegaso dal Consiglio regionale

Attualità

Giorno della Memoria: studenti e istituzioni insieme per non dimenticare

Attualità

Il Consiglio regionale della Toscana riunito al Memoriale delle Deportazioni

Attualità

Arezzo, partito il cantiere del nuovo Ponte Buriano

Attualità

Il volontariato punta sui giovani, bando da 495mila euro per dare nuova linfa al terzo settore

Attualità

Tramvia, il punto sulla rete: progetti approvati e sviluppo metropolitano

I più popolari su intoscana

Storie / Clara D'Acunto

Giorgio Chiellini e il gesto d’amore per Livorno: lo spot promozionale sulla Terrazza Mascagni

Attualità / Redazione

Qualità della vita: Siena guida la Toscana, Firenze stabile, Pisa e Livorno in rimonta

Made in Toscana / Redazione

Indicazioni geografiche artigianali e industriali, via ai riconoscimenti: Toscana prima in Italia con 10 eccellenze

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.