Weekend sugli sci in Toscana: impianti aperti e tanta neve

Un fine settimane ideale per gli sport invernali ma anche per una gita nei borghi di montagna tra paesaggi innevati

Giornate di sole con tanta neve hanno caratterizzato tutta la settimana e questo weekend la montagna toscana dà spettacolo con le sue cime e i boschi innevati, piste dovunque in perfette condizioni, snowpark per gli appassionati del freeride e tracciati per lo sci nordico aperti, sentieri da percorrere con le ciaspole.

All'Abetone sono aperti sedici impianti su diciassette, tutti i collegamenti sci ai piedi e gli snowpark del Pulicchio e in zona Sprella in Val di Luce.

Tra gli eventi speciali all'Abetone in programma sabato 9 febbraio la settima edizione della Snow Run, corsa podistica su neve con percorso su strade forestali e piste da sci, mentre nel pomeriggio prenderà il via anche l'ottava edizione di Skivolando, gara sci alpinistica in notturna con percorso sulla pista Zeno 3 e strade forestali, senza dimenticate il ricco programma delle ciaspolate: in notturna venerdì e sabato sera, e diurne e con aperitivo sabato e domenica.



Alla Doganaccia sono aperti tutti gli impianti. La sciovia Faggio di Maria è aperta fino alla stazione intermedia e sabato sera si potrà sciare in notturna sulla pista illuminata.

Sull'Amiata saranno in funzione le sciovie Jolly, Asso di Fiori, Crociccchio e Bellaria e le Seggiovie Cantore e Macinaie, per un totale di 10 piste su 12. Aperta una pista di fondo. Domenica sarà disponibile anche il bus navetta Cantore-Vetta Amiata, per permettere di raggiungere la sommità della montagna.

In Garfagnana sono aperti tutti gli impianti del Casone di Profecchia e di Careggine. Aperte le piste da fondo del Passo delle Radici incluso il collegamento con Piandelagotti. Anche in Lunigiana a Zum Zeri sono aperti tutti gli impianti. Ricco il programma delle ciaspolate: sabato in notturna accompagnate e domenica mattina facili per tutti con partenza dal rifugio.

08/02/2019