Industria: patto pubblico-privato per nascita centro di automazione

A Follonica intesa tra Regione, Comuni ed Elettromar Spa. Ciuoffo: 'Impegnati a promuovere interventi a sostegno dei sistemi territoriali di innovazione'

Siglato un protocollo d'intenti tra Regione, Comune di Follonica e Elettromar Spa per realizzare nel sud della Toscana un centro di competenze pubblico-privato per lo sviluppo di tecnologie legate all'automazione industriale, ai controlli automatici e alla simulazione con l'obiettivo di sostenere il tessuto produttivo locale.

Soddisfatto l'assessore regionale alle attività produttive Stefano Ciuoffo che ha ribadito come da tempo la Regione sia impegnata a promuovere interventi a sostegno dei sistemi territoriali di innovazione con lo scopo di consolidare e aumentare la competitività delle imprese.

'In questa zona - ha spiegato Ciuoffo - ritengo sia necessario ed opportuno creare un Centro di competenza tecnologica per affiancare la crescita ed il potenziamento delle filiere produttive, mettendo loro a disposizione le competenze derivanti da un partenariato tra pubblico e privato. Nello specifico anche quelle di Elettromar SpA, società di ingegneria e costruzioni specializzata nella ottimizzazione dei processi produttivi attraverso la realizzazione di sistemi integrati di automazione industriale di processo e di prodotto che opera in ambiti tecnologici avanzati e con una forte proiezione internazionale. Una realtà di spicco per l'economia di questo territorio'.

Inoltre, secondo l'accordo, Comune di Follonica ed Elettromar si impegnano ad effettuare un'analisi delle competenze, delle infrastrutture e delle attrezzature di ricerca, per verificare la fattibilità attuativa ed operativa per la nascita del Centro di competenza tecnologica pubblico-privato che possa divenire un "laboratorio diffuso della Toscana meridionale".

Da parte sua la Regione si impegna a supportare l'azione di coinvolgimento e individuazione di organismi di ricerca, pubblici e privati, a verificare la fattibilità rispetto ai propri strumenti di programmazione e ad individuare possibile linee di cofinanziamento. Il protocollo ha la durata di un anno.

07/12/2019