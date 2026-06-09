Think festival, a Figline la cultura digitale è in formato pop up

Sesta edizione per il Think Festival a Figline e Incisa Valdarno, che per il 2026 sceglie una “Pop Up Edition”, una formula che richiama l’essenzialità dei pop-up informatici: le finestre che si aprono all’improvviso, offrendo contenuti immediati e sorprendenti. L’evento, organizzato dal Comune con il patrocinio della Regione, si terrà l’11 e il 12 giugno, tra la biblioteca e il teatro comunale di Figline.

Al Teatro Garibaldi ci sarà l’apprezzata area gaming e tornei, a cura di Arkanoid: una vera e propria macchina del tempo, dove gli arcade anni ’70 e ’80 convivranno con le console di ultima generazione, senza dimenticare i tornei delle ore 18: giovedì 11 quello di FC26; venerdi 12 quello di Mariokart World. Non mancheranno poi le sfide intellettuali con l’Escape Room (ore 18-23 in entrambe le date, prenotazione) di From Beyond, dal titolo “Ultimo atto: il fantasma del Garibaldi”, e le sessioni di giochi di ruolo (“Unplugged”, in orario 19-24 di venerdì) alla Biblioteca Ficino, curate da Valdungeon. In entrambi casi è prevista la partecipazione accompagnati da un adulto, per i minori.

ArcadeGames

Il festival sarà anche l’occasione per approfondire e riflettere sul ruolo del web e di come, a quaranta anni esatti dal suo arrivo in Italia, ha cambiato la società. Lorenzo Fantoni, giornalista videoludico ed esperto di fenomeni tech, assieme a Damiano Bordoni di Arkanoid presenterà il suo libro Quel che non è salvato è perso. L’internet che abbiamo avuto (effequ), che alterna memoir e ricostruzione storica e analisi politica. Appuntamento giovedì 11 alle 18.

Tra i momenti clou di questa edizione, da segnalare: giovedì 11 le Huntrix, la girl band K-pop più amata dalla fascia 4-10 anni che ha scalato le classifiche musicali di tutto il mondo calcheranno la scena dell’Arena a partire dalle 20:45. Il giorno dopo (ore 21:30) sarà invece il turno dell’avvocata e attivista Cathy La Torre, pronta ad esplorare, insieme alla giornalista Glenda Venturini, “La Legge del Web” per comprendere diritti e doveri nell’universo digital.

Per l’occasione sarà inoltre assegnato il Premio Think 2026, il riconoscimento lanciato lo scorso anno dal Comune e dedicato alle eccellenze che si sono distinte nel campo dell’innovazione.

Think 2025

Spazio anche al servizio di facilitazione digitale del “Punto digitale facile” del Comune di Figline e Incisa Valdarno, attivato in accordo con la Regione Toscana per fornire ai cittadini un adeguato supporto e una mirata formazione sui servizi online della Pubblica amministrazione, nell’ottica di favorire l’inclusione digitale e l’aumento delle competenze informatiche.

Sono due le attività che verranno svolte per l’occasione da Coop21: servizio a sportello, ad accesso libero, in orario 17-19; il corso su prenotazione “Chi vuole essere smart? Imparare a usare il telefono senza chiedere aiuto a figli e nipoti”, con livello base (15-17) e avanzato (17-19) a cura di Coop 21. Per bloccare un posto: 055630089 (risponde in orario 9-13).

Il programma e tutte le informazioni sono sul sito thinkfestival.it