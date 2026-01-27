Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Attualità/

Le scuole al cinema La Compagnia, l’evento in memoria di Vera Vigevani Jarach

L’evento “Note di Memoria. Giorno della Memoria 2026” si terrà mercoledì 28 gennaio a Firenze con migliaia di studenti presenti in sala e collegati in diretta streaming

/ Redazione
Giorno della Memoria

Per il Giorno della Memoria 2026, la Regione Toscana promuove una grande iniziativa rivolta alle studentesse e agli studenti delle scuole toscane, dedicata quest’anno alla figura di Vera Vigevani Jarach, scrittrice e attivista recentemente scomparsa, simbolo dell’impegno civile e della testimonianza contro ogni forma di persecuzione.

L’evento, intitolato “Note di Memoria. Giorno della Memoria 2026”, si terrà mercoledì 28 gennaio dalle 9.15 alle 13 al Cinema Teatro La Compagnia di Firenze, con migliaia di studenti presenti in sala e collegati in diretta streaming.

L’iniziativa è realizzata con Fondazione Museo della Deportazione e Resistenza, Istituto Toscano della Resistenza e Ufficio Scolastico Regionale, nell’ambito del progetto GiovaniSì.

Il programma si sviluppa lungo tre direttrici principali: il ricordo di Vera Vigevani Jarach, “partigiana della memoria”, testimone della Shoah e della repressione della dittatura argentina, al centro di un video inedito dello storico Carlo Greppi.

Una riflessione sull’ideologia nazifascista dell’“Uomo nuovo” e sulle persecuzioni contro oppositori politici, Rom e Sinti, testimoni di Geova, persone con disabilità e comunità LGBTQIA+, con l’intervento dell’avvocato Matteo Mammini;

Non mancherà la musica come linguaggio di dialogo interculturale, con esibizioni dell’Alexian Group e del Gabriele Coen Quartet.

Vera Vigevani Jarach durante l’incontro con gli studenti del parlamento toscano

Nel corso della mattinata sono previste testimonianze video, anche inedite, di sopravvissuti alle deportazioni, tra cui Kitty Braun Falaschi, Rita Prigmore e Michele Zucchi, oltre alla partecipazione di Ugo Caffaz. Ospite finale sarà padre Bernardo Gianni, Abate di San Miniato al Monte.

L’evento si aprirà con l’intervento dell’assessora Alessandra Nardini, seguiranno i saluti del direttore dell’USR Toscana Luciano Tagliaferri, e le conclusioni del presidente della Regione Eugenio Giani. A condurre la manifestazione Chiara Brilli e Francesco Filippi.

Accanto all’iniziativa principale, la Regione promuove un ricco calendario di eventi collaterali per approfondire le diverse deportazioni, alcuni già svolti presso il Memoriale delle Deportazioni. Il programma continuerà nelle prossime settimane con nuovi appuntamenti dedicati alla Memoria.

L’iniziativa di domani mattina potrà essere seguita da remoto al seguente link: https://www.regione.toscana.it/diretta-streaming

Cinema La Compagnia – © Ilaria Costanzo

Le iniziative parallele

Tante le iniziative parallele promosse da Regione Toscana con un calendario di eventi realizzato da Fondazione “Museo e Centro di documentazione della Deportazione e Resistenza – Luoghi della Memoria Toscana” in collaborazione con l’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea.

Prevista per lunedì 2 febbraio, ore 10.30, sempre presso il Memoriale delle Deportazioni di viale Donato Giannotti n. 81, l’inaugurazione della mostra “Ribelli al confino”. Una mostra promossa e realizzata dall’Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti (ANPPIA) in collaborazione con il “Centro di Ricerca e Documentazione sul confino politico – isole di Ventotene e Santo Stefano”.

In corso di aggiornamento l’elenco delle altre iniziative sulla Memoria che si svolgeranno anche nelle prossime settimane e che consentiranno di approfondire anche altre deportazioni come quelle degli oppositori politici, degli internati militari italiani e della comunità LGBTQIA+.

Memoriale deportazioni – © Salvatore Bruno

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Attualità / Redazione

Torna il Treno della Memoria, Giani: "Ripartirà il 23 marzo"

L'annuncio del presidente della Regione durante la seduta solenne del Consiglio regionale al Memoriale delle deportazioni di Firenze

Attualità / Redazione

Calcio: l'Empoli lancia "Academy special" per bambini e ragazzi con disabilità

L'iniziativa, promossa dalla onlus Empoli For Charity si svolgerà al Monteboro Training Center, centro sportivo del club azzurro, sulle colline vicino a Empoli. L'Open day di presentazione è in programma il 16 febbraio

Attualità / Redazione

Pioggia, vento e mareggiate: codice giallo su tutta la Toscana mercoledì 28 gennaio

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un'allerta meteo con codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore che dalle ore 22 di stasera e per tutta la giornata di mercoledì 28 gennaio, riguarderà l’intera Toscana

Attualità

Giorno della Memoria: il Consiglio regionale della Toscana riunito al Memoriale delle Deportazioni

Attualità

Arezzo, partito il cantiere del nuovo Ponte Buriano

Attualità

Il volontariato punta sui giovani, bando da 495mila euro per dare nuova linfa al terzo settore

Attualità

Tramvia, il punto sulla rete: progetti approvati e sviluppo metropolitano

Attualità

Faentina, riaperta la linea ferroviaria tra Toscana e Romagna

Attualità

Premio "David Sassoli": vince una tesi sulla democrazia partecipativa nell’UE

I più popolari su intoscana

Attualità / Redazione

I 30 anni dello stabilimento Carapelli: oltre 100 i milioni di litri di olio in un anno

Innovazione / Chiara Bianchini

Dall’intelligenza artificiale ai rischi naturali: due giovani toscani tra i migliori ricercatori italiani

Made in Toscana / Clara D'Acunto

Pistoia locomotiva del vivaismo: un modello di sviluppo economico e sociale

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.