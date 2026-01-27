Le scuole al cinema La Compagnia, l’evento in memoria di Vera Vigevani Jarach

Giorno della Memoria

Per il Giorno della Memoria 2026, la Regione Toscana promuove una grande iniziativa rivolta alle studentesse e agli studenti delle scuole toscane, dedicata quest’anno alla figura di Vera Vigevani Jarach, scrittrice e attivista recentemente scomparsa, simbolo dell’impegno civile e della testimonianza contro ogni forma di persecuzione.

L’evento, intitolato “Note di Memoria. Giorno della Memoria 2026”, si terrà mercoledì 28 gennaio dalle 9.15 alle 13 al Cinema Teatro La Compagnia di Firenze, con migliaia di studenti presenti in sala e collegati in diretta streaming.

L’iniziativa è realizzata con Fondazione Museo della Deportazione e Resistenza, Istituto Toscano della Resistenza e Ufficio Scolastico Regionale, nell’ambito del progetto GiovaniSì.

Il programma si sviluppa lungo tre direttrici principali: il ricordo di Vera Vigevani Jarach, “partigiana della memoria”, testimone della Shoah e della repressione della dittatura argentina, al centro di un video inedito dello storico Carlo Greppi.

Una riflessione sull’ideologia nazifascista dell’“Uomo nuovo” e sulle persecuzioni contro oppositori politici, Rom e Sinti, testimoni di Geova, persone con disabilità e comunità LGBTQIA+, con l’intervento dell’avvocato Matteo Mammini;

Non mancherà la musica come linguaggio di dialogo interculturale, con esibizioni dell’Alexian Group e del Gabriele Coen Quartet.

Vera Vigevani Jarach durante l’incontro con gli studenti del parlamento toscano

Nel corso della mattinata sono previste testimonianze video, anche inedite, di sopravvissuti alle deportazioni, tra cui Kitty Braun Falaschi, Rita Prigmore e Michele Zucchi, oltre alla partecipazione di Ugo Caffaz. Ospite finale sarà padre Bernardo Gianni, Abate di San Miniato al Monte.

L’evento si aprirà con l’intervento dell’assessora Alessandra Nardini, seguiranno i saluti del direttore dell’USR Toscana Luciano Tagliaferri, e le conclusioni del presidente della Regione Eugenio Giani. A condurre la manifestazione Chiara Brilli e Francesco Filippi.

Accanto all’iniziativa principale, la Regione promuove un ricco calendario di eventi collaterali per approfondire le diverse deportazioni, alcuni già svolti presso il Memoriale delle Deportazioni. Il programma continuerà nelle prossime settimane con nuovi appuntamenti dedicati alla Memoria.

L’iniziativa di domani mattina potrà essere seguita da remoto al seguente link: https://www.regione.toscana.it/diretta-streaming

Cinema La Compagnia – © Ilaria Costanzo

Le iniziative parallele

Tante le iniziative parallele promosse da Regione Toscana con un calendario di eventi realizzato da Fondazione “Museo e Centro di documentazione della Deportazione e Resistenza – Luoghi della Memoria Toscana” in collaborazione con l’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea.

Prevista per lunedì 2 febbraio, ore 10.30, sempre presso il Memoriale delle Deportazioni di viale Donato Giannotti n. 81, l’inaugurazione della mostra “Ribelli al confino”. Una mostra promossa e realizzata dall’Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti (ANPPIA) in collaborazione con il “Centro di Ricerca e Documentazione sul confino politico – isole di Ventotene e Santo Stefano”.

In corso di aggiornamento l’elenco delle altre iniziative sulla Memoria che si svolgeranno anche nelle prossime settimane e che consentiranno di approfondire anche altre deportazioni come quelle degli oppositori politici, degli internati militari italiani e della comunità LGBTQIA+.

Memoriale deportazioni – © Salvatore Bruno