Torna il Meeting per i diritti umani 2025: “Se vuoi la pace prepara la pace”

Giovedì 18 dicembre al cinema La Compagnia di Firenze ospiti: il presidente Eugenio Giani, l’assessora Alessandra Nardini, Chiara Francini, Stefano Massini, il gruppo Legno, Beatrice Tassoni e lo scrittore e attivista Nicolò Govoni fondatore di Still I Rise

/ Redazione
Bandiera della Pace - © Francesca Magurno / Unsplash

Giovedì 18 dicembre 2025 Firenze ospiterà la ventinovesima edizione del Meeting dei Diritti Umani della Regione Toscana, un appuntamento ormai centrale nel panorama culturale e civile regionale, dedicato quest’anno al tema della pace come scelta consapevole e responsabilità collettiva.

Il titolo scelto – “Se vuoi la pace, prepara la pace” – richiama con forza l’urgenza di costruire percorsi concreti di dialogo, giustizia e convivenza, soprattutto in un contesto internazionale segnato da conflitti e disuguaglianze.

L’evento si terrà a partire dalle ore 9.30 al Cinema La Compagnia, nel cuore di Firenze, e vedrà la partecipazione di studenti, esperti, artisti e rappresentanti delle istituzioni. Protagonisti della mattinata saranno anche gli studenti internazionali di Rondine – Cittadella della Pace, che porteranno la loro esperienza diretta di convivenza e formazione alla pace come pratica quotidiana.

Dopo i saluti istituzionali, affidati all’assessora regionale all’Istruzione e alla Promozione dei Diritti Umani Alessandra Nardini, l’incontro entrerà nel vivo grazie al contributo di voci diverse e complementari.

Interverranno studiosi e professionisti come Massimo Franchi, docente universitario ed esperto di conflitti, e Maria Antonietta Gulino, presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, che offriranno chiavi di lettura sui conflitti contemporanei e sul loro impatto umano e psicologico.

Accanto agli approfondimenti, ampio spazio sarà dedicato ai linguaggi espressivi e alla partecipazione attiva. Il Teatro dell’Oppresso presenterà i laboratori realizzati negli istituti superiori di Firenze e Massa, dimostrando come il teatro possa diventare strumento di consapevolezza e cambiamento sociale.

A questo dialogo tra educazione e creatività contribuirà anche Beatrice Tassone, fumettista e illustratrice, impegnata nel mondo dell’attivismo per i diritti delle persone con disabilità.

Il Meeting accoglierà inoltre testimonianze di grande rilievo nel campo dei diritti umani e dell’impegno civile, come quella dello scrittore e attivista Nicolò Govoni, fondatore e presidente di Still I Rise, affiancato da personalità del mondo culturale quali Chiara Francini e Stefano Massini, capaci di tradurre i temi della pace e della giustizia in narrazione, parole e immaginario condiviso.

Non mancherà la musica, con la partecipazione del gruppo Legno, a sottolineare come anche l’arte possa farsi veicolo di messaggi universali e inclusivi.

A condurre la mattinata saranno Eva Edili e DJ Carletto, accompagnando il pubblico lungo un percorso che intreccia riflessione, emozione e partecipazione.

Le conclusioni saranno affidate al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, a ribadire il valore istituzionale di un appuntamento che da anni coinvolge migliaia di giovani e cittadini, promuovendo una cultura dei diritti umani fondata sul dialogo, sull’ascolto e sulla responsabilità condivisa.

