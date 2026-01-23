Musica, parole e teatro: torna la Primavera Fiesolana al Teatro di Fiesole

Eugenio Finardi - © Giulio Paravani

Finardi, la scrittrice Nadia Terranova, l’attrice Chiara Francini nei panni di Franca Rame, il “poeta dell’anima” Andrew Faber. Sono solo alcuni die nomi protagonisti della Primavera Fiesolana, il festival che – insieme all’Autunno Fiesolano – si propone come estensione fisica e temporale dell’Estate Fiesolana, il più antico festival all’aperto d’Italia.

Musica, teatro, cinema, poesia e letteratura animeranno il teatro di Fiesole dall’8 al 21 aprile per la terza edizione della rassegna , realizzata con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Fiesole e Fondazione CR Firenze, per un totale di dieci serate.

“Un festival che rafforza il legame tra tradizione e contemporaneità, valorizzando un luogo simbolico come il Teatro di Fiesole e inserendosi con naturalezza nel sistema dei grandi eventi culturali toscani , dall’Estate all’Autunno Fiesolano – – ha dichiarato Cristina Manetti, assessora alla Cultura della Regione Toscana – La Regione Toscana sostiene con convinzione iniziative come questa, che promuovono il dialogo tra musica, teatro, letteratura e divulgazione, ampliando i pubblici e riconoscendo alla cultura un ruolo fondamentale di crescita civile, partecipazione e libertà di pensiero”.

“Dopo il successo delle passate edizioni, questa rassegna conferma la vocazione culturale della nostra città, resa possibile dalla proficua collaborazione tra amministrazione comunale e Teatro di Fiesole e valorizzata da due palchi straordinari come il Teatro Romano e il Teatro di Fiesole – ha aggiunto il sindaco di Fiesole, Cristina Scaletti –. Il programma della rassegna di quest’anno è ancora più ambizioso e stimolante, intrecciando musica, teatro, cinema e letteratura e accogliendo protagonisti di primo piano della scena nazionale “.

Il programma del festival

Nomi d’eccellenza, serate di grande valore culturale. Ad inaugurare il festival sarà Eugenio Finardi, mercoledì 8 aprile: “Voce umana” è il concerto spettacolo con cui il cantautore celebra mezzo secolo di carriera, un live teatrale sospeso tra memoria e riflessione, con omaggi alle voci incontrate dall’artista negli anni, da Demetrio Stratos a Fabrizio De André.

Giovedì 9 spazio al grande jazz con il nuovo progetto del pianista Alessandro Lanzoni, affiancato da Gabriele Evangelista al contrabbasso e dalla leggenda della batteria jazz Jeff Ballard. A immortalare il sodalizio è il recente album “Vida”, affresco sonoro che cattura la magia dell’improvvisazione e dell’interplay. In collaborazione con Music Pool.

Metti insieme uno dei massimi interpreti di Bach e una penna tra le più apprezzate. Il pianista Ramin Bahrami e il giornalista e saggista Ferruccio De Bortoli saranno venerdì 10 aprile al Teatro di Fiesole con “Tra oriente e occidente”, un ponte ideale tra Paesi dove la libertà è data per scontata e altri, come l’Iran, dove stanno cercando di conquistarla con il sangue, per far sì che i sentimenti positivi comuni a tutte le culture prevalgano sulla logica del potere.

“Siate ribelli, scegliete la gentilezza”: questo l’incipit di “Empatia – L’arte di saper abitare le emozioni”, lo spettacolo con cui il “poeta dell’anima” Andrew Faber intreccerà poesia, racconti, monologhi e musica dal vivo, sabato 11 aprile insieme al pianista Carlo Valente.

La fisica quantistica di Paul Dirac e il suo universo, la creatività dei Beatles e il coraggio di sognare, nella Londra degli anni ’60/’70: martedì 14 la fisica, divulgatrice e scrittrice Gabriella Greison porterà con sé lo spettacolo “Dove tutto può accadere”, un inno all’immaginazione nato nella terra di Albione.

Tra le autrici più amate della nuova letteratura, mercoledì 15 Nadia Terranova ci farà riflettere su “Uno strano potere” dell’universo femminile: la maternità. Da Annie Ernaux a Anne Sexton, una costellazione poetico-letteraria per guardare dentro il buio e le luci di uno dei nodi più mutevoli della storia delle donne.

Dalla gravidanza alla vita di coppia, attraverso uno dei testi più dissacranti di Franca Rame e Dario Fo, “Coppia aperta quasi spalancata”: venerdì 17 aprile Chiara Francini incarnerà l’eroina perfetta di tutte le mogli tradite, raccontando con ironia la “sopravvivenza” tra le mura domestiche. Con lei sul palco salirà Alessandro Federico, per uno spettacolo che vanta 250 repliche e oltre 100.000 spettatori. In collaborazione con il Teatro Puccini di Firenze, nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della nascita di Dario Fo.

Con “Viva la Costituzione” il giornalista, scrittore e autore televisivo Luca Sommi ci porterà a scoprire la bellezza della nostra Carta fondamentale, martedì 21 aprile.

Sempre per la Primavera Fiesolana 2026, confermati gli appuntamenti di musica & cinema delle precedenti edizioni: lunedì 13 aprile “Pino Daniele Nero a metà”, lunedì 20 aprile “Queen. Rock Montreal” in versione restaurata 4k. A introdurre le proiezioni saranno il giornalista Benedetto Ferrara e Finaz della Bandabardò.

Dove acquistare i biglietti

Le prevendite sono disponibili, insieme al programma sul sito www.teatrodifiesole.it. Biglietti disponibili anche su www.ticketone.it (tel. 892 101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita – tel. 055 210804). Riduzioni per soci Coop. Per chi viene in auto, si consigliano i parcheggi di piazza del Mercato (a pagamento) e di via delle Mura Etrusche (gratuito, a meno di 5 minuti a piedi dal teatro).