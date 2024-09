Toscana casa dei grandi eventi sportivi, arrivano la Supercoppa di volley e basket

supercoppa - © Sir Safety Perugia e Pielle Livorno

Il 21 e 22 settembre sarà un fine settimana di grande sport in Toscana che ospiterà la Del Monte Supercoppa 2024 del campionato maschile di pallavolo di serie A1 che vedrà sfidarsi le quattro migliori squadre della scorsa stagione a Palazzo Wanny di Firenze e la Supercoppa LNP 2024 Old Wild West, al Modigliani Forum di Livorno, del campionato di serie A2 e di serie b nazionale di basket. Insomma la nostra regione continua ad essere scelta come sede dei grandi eventi sportivi, solo per ricordare gli ultimi di quest’anno: i campionati italiani di ciclismo, le due amichevoli della nazionale maschile e femminile di pallavolo prima delle Olimpiadi, proprio al Pala Wanny e soprattutto la Grand Depart del Tour de France, senza dimenticare gli ottimi risultati dei tanti atleti toscani alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi.

Pallavolo

Simone Giannelli, Daniele Lavia, ma anche su Osmany Juantorena e Alessandro Michieletto e compagni arriveranno a Firenze, a Palazzo Wanny, per conquistare il primo trofeo della stagione con l’evento che aprirà ufficialmente l’80° Campionato di Serie A. Saranno quattro le squadre a sfidarsi: le due formazioni protagoniste delle Finali Scudetto e di Coppa Italia, Sir Susa Vim Perugia e Vero Volley Monza, oltre all’Itas Trentino e Gas Sales Bluenergy Piacenza, qualificatesi in virtù del piazzamento nella scorsa stagione.

Saranno dunque i campioni d’Italia della Sir Susa Vim Perugia di Giannelli, Russo e Colaci ad inaugurare la stagione, nella sfida di sabato 21 settembre alle 15:30 contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza. I Block Devils di Perugia, dopo l’en-plein della scorsa stagione, proveranno a ripetersi, ben sapendo che anche le altre squadre hanno sfruttato il mercato per rinforzarsi. Piacenza, che si è qualificata all’evento avendo chiuso al terzo posto la Regular Season lo scorso anno, allenata da Andrea Anastasi, potrà contare su Antoine Brizard, Campione Olimpico a Parigi 2024, supportato dai nuovi acquisti Stephen Maar, Gianluca Galassi e Uros Kovacevic.

Alle ore 18.00 di sabato si svolgerà il secondo match di questa Final Four di Supercoppa. A giocarsi un posto in finale saranno Itas Trentino e la Vero Volley Monza, che ha chiuso la passata stagione con una sconfitta proprio contro Perugia nella lotta per lo scudetto. Il tecnico Eccheli potrà contare sul ritorno in Italia di Taylor Averill, centrale statunitense che ha appena conquistato la medaglia di Bronzo ai Giochi Olimpici, e sull’arrivo di Osmany Juantorena. Trento, dopo l’addio di Marko Podrascanin, si è invece tutelata con l’arrivo di Flavio, vincitore di quattro titoli con Perugia e delle colonne della nazionale italiana di pallavolo come Michele Lavia e Alessandro Michieletto.

Le vincitrici di questi due match, si affronteranno domenica 22 settembre alle 18, sempre al Pala Wanny, per alzare la Supercoppa. Tutte le partite saranno anche in diretta su RaiSport. Biglietti già in vendita su vivaticket.

Basket

Livorno conferma il suo legame e passione per il basket andando ad ospitare la Final Four di Supercoppa LNP 2024 Old Wild West al Modigliani Forum. La competizione vedrà sfidarsi in campo le migliori squadre della stagione LNP 2023/2024. Per la serie A2 si affronteranno Unieuro Forlì già detentrice della Coppa Italia 2024, Gruppo Mascio Orzinuovi finalista Supercoppa 2024 (in sostituzione di Trapani Shark, promossa in Serie A); laFlats Service Fortitudo Bologna, finalista playoff e Acqua S.Bernardo Cantù altra finalista playoff. Per la Serie B Nazionale ci saranno la Fabo Herons Montecatini, vincitrice della Coppa Italia 2024; la squadra di casa della Pielle Livorno vincitrice della Supercoppa 2024; Liofilchem Roseto, finalista playoff e la Crifo Wines Ruvo di Puglia, semifinalista playoff (migliore classifica, in sostituzione di Herons Montecatini, già qualificata). Una manifestazione di alto livello che poterà a Livorno nel fine settimana del 21 e 22 settembre tanti appassionati, oltre ai tanti tifosi toscani sia della squadra di casa che dell’altra toscana in campo, Montecatini, ma anche tanti tifosi un po’ da tutta Italia.

Per il sindaco di Livorno, Luca Salvetti: “Ancora una volta Livorno dimostra la sua rilevanza e visibilità nel panorama cestistico e sportivo in generale a livello nazionale. In questi cinque anni abbiamo lavorato per riportare i grandi eventi a Livorno e rimettere al centro dello sport livornese il Modigliani Forum. I momenti bellissimi ci sono stati, vogliamo continuare a lavorare su questa strada e la Supercoppa è uno dei tasselli fondamentali”. Prosegue così il momento d’oro dello sport a Livorno, la Supercoppa è infatti il terzo grande evento sportivo che viene ospitato a Livorno nel giro di due anni, dopo la Supercoppa italiana di pallavolo femminile con la sfida tra Milano e Conegliano e il ritorno dopo 27 anni della nazionale maschile di basket nel match contro l’Ucraina per la qualificazione ai Mondiali. Senza dimenticare la promozione in Serie A2 della Libertas Livorno, una delle due squadre labroniche di basket, insieme alla Pielle.

Sulla piattaforma Ticketmaster, Official Ticketing Partner di LNP, è attiva la prevendita online dei biglietti per la Final Four di Supercoppa LNP 2024 Old Wild West. Nella giornata di sabato si disputeranno le semifinali, mentre nella giornata di domenica le due finali.