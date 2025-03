Toscana-Sardegna, l’incontro a Suvignano tra i presidenti Giani e Todde

Todde e Giani a Suvignano

Toscana e Sardegna unite nel ricordo di chi emigrò dall’isola nel centro Italia nel dopoguerra. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde si sono incontrati a Monteroni d’Arbia, nella Tenuta di Suvignano. Sono intervenuti al’inaugurazione dello “Spazio della narrazione della emigrazione e della pastorizia sarda nel Centro Italia”.

La mostra multimediale è stata allestita all’interno della Tenuta di proprietà della Regione Toscana e descrive i caratteri principali dell’emigrazione sarda. Dopo l’inaugurazione e una prima visita della mostra, il presidente Giani ha ricordato l’importanza del ruolo svolto dalla comunità dei pastori sardi nella storia recente della Toscana. “Ha avuto la capacità, portando la propria cultura, la propria laboriosità, il proprio impegno, di colmare il vuoto di tante aree interne e montane della Toscana creato dall’urbanizzazione di massa degli anni Sessanta e conseguente al boom economico e allo spostamento di un gran numero di contadini verso le fabbriche delle città” ha detto Giani.

“Nel passaggio generazionale – ha aggiunto il presidente della Regione Toscana – l’esperienza dei pastori sardi ha consentito a tanti giovani di inserirsi nella vita toscana e svolgere ruoli di assoluto significato. Sono convinto che Suvignano sia l’ambiente più adatto per mettere in risalto e far conoscere questo insieme di valori culturali, sociali ed economici attraverso iniziative come quella che abbiamo vissuto stamani, con la consapevolezza che il volto della Sardegna di oggi è quello della sua presidente Alessandra Todde: un volto bello, che trasmette empatia e tutti quei valori di una terra in grado di affascinare, anche nel modo in cui oggi è stata presentata in questa interessante iniziativa”.

Foto di gruppo per Giani e Todde insieme alla vicepresidente Saccardi e all’assessore Marras

Il progetto esposto a Suvignano

Nasce all’interno della Federazione Fasi, una rete a cui partecipano 13 circoli sardi del centro Italia, di cui cinque in Toscana. Capofila del progetto è il Circolo Peppino Mereu di Monteroni d’Arbia. Il progetto, che vede il coinvolgimento diretto delle amministrazioni comunali di Monteroni d’Arbia e di Murlo (rappresentate dai sindaci Gabriele Berni e Davide Ricci), ha avuto il via libera della vicepresidente e assessora all’agricoltura della Regione Toscana Stefania Saccardi per un suo inserimento all’interno della Tenuta di Suvignano.