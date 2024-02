Arte contemporanea, la Regione svela i 44 progetti vincitori del bando 2023

Centro Luigi Pecci, Prato - © Ampliamento di Nio Architecten, foto di Michela Osteri

La Regione Toscana ha svelato i vincitori del bando 2023 “Toscanaincontemporanea” rivolto ad enti pubblici e soggetti privati che abbiano come obiettivi principali il sostegno all’arte contemporanea, in ogni sua forma e declinazione, e la valorizzazione di artisti prevalentemente under 35, sia italiani che stranieri, attivi in Toscana dalla primaria alla scuola superiore.

Trecentocinquantamila euro le risorse complessive a disposizione, 9 le province che si sono aggiudicate i finanziamenti comprese anche due isole: Elba e Giglio, per un totale di 30 comuni coinvolti.

Sono stati finanziati 44 progetti culturali su tutto il territorio regionale: 22 progetti per la Linea di intervento 1 ovvero “Sostegno all’identità culturale contemporanea” e 22 progetti per la Linea di intervento 2 ovvero “Sostegno all’innovazione e alla creatività giovanile”.

In totale più di 200 attività tra workshop, residenze, laboratori, performance, produzione di opere, concorsi, e poi iniziative che coinvolgono studentesse e studenti di numerose scuole della Toscana.

Nell’occasione sono state presentate anche le linee guida del nuovo bando “Toscanaincontemporanea2024” approvate con DGR 178 del 26-02-2024, che uscirà entro la fine di marzo 2024 e di cui è stato anticipato l’importo che si mantiene lo stesso del 2023 cioè 350mila euro.

Alla presentazione stamani, che si è svolta al Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato, hanno partecipato il presidente della Regione Eugenio Giani, la sua capo di gabinetto Cristina Manetti, oltre al direttore del Centro Pecci, Stefano Colligelli Cagol.

“Crediamo fortemente nell’arte contemporanea – ha detto il presidente Eugenio Giani – in una regione che vanta uno straordinario patrimonio storico-artistico, architettonico e paesaggistico, celebrato e riconosciuto in tutto il mondo; dobbiamo aggiungere oggi varie esperienze artistiche di rilievo e realizzazioni in grado di tracciare linee di ‘continuità’ o di rinnovamento rispetto alle evidenze del ricchissimo passato, e la Toscana più attuale ci porta l’arte contemporanea che nelle sue varie espressioni vive il proprio dinamismo basandosi su tre elementi, la formazione per gli artisti, la formazione per i dirigenti e poi il sostegno agli eventi”.

“Stamani abbiamo presentato – ha proseguito il governatore – un bando importante da 350mila euro, che ha visto 44 soggetti vincitori, alcuni più strutturati, altri nuovi e giovani, che valorizzano l’arte contemporanea e che hanno come proprio riferimento il Centro Pecci di Prato che, per me, è un po’ la capitale dell’arte contemporanea per l’applicazione e la costanza con cui si è strutturata. E proprio per questo, visto che in una legge finanziaria recente è stato stabilito che, accanto alla capitale italiana della cultura, ci sarà anche una capitale italiana per l’arte contemporanea, ecco che ci sono le condizioni per portare Prato ad essere la prima capitale per l’arte contemporanea. La Regione si asterrà da qualsiasi ruolo di sostegno, in un primo tempo, perché abbiamo anche un’altra candidata, Carrara, con il suo marmo, con i suoi laboratori, i suoi artisti e i suoi artigiani. Sono però convinto che Prato può legittimamente svolgere una funzione molto importante”.

Toscanaincontemporanea

I progetti vincitori di Toscanaincontemporanea 2023

I soggetti che sono risultati beneficiari del finanziamento per il “Sostegno all’identità culturale contemporanea” sono: Lo schermo dell’arte, Palazzo Strozzi – Strozzina, CasermArcheologica in Valtiberina, Hypermaremma Associazione di Promozione Sociale, Associazione MUS.E, BASE Progetti per l’Arte, Fondazione Museo Montelupo Onlus, Associazione Culturale SC 17 (Prato), Lottozero, Comune di Pistoia con la mostra REVOX di Filippo Tiezzi, INGRATE ETS, Unione dei Comuni Montani del Casentino con il progetto STAND UP FOR AFRICA 2023. RACCONTARE LE MIGRAZIONI, Teatro Studio Krypton, Comune Santa Croce sull’Arno per il progetto di Villa Pacchiani, Radio Papesse per il Lucia Festival, Associazione Culturale Nub di Pistoia, Blob Art ETS a Livorno, Dryphoto arte contemporanea, Culture Attive associazione con sede a San Gimignano, Comune San Giovanni Valdarno – Casa Masaccio centro per l’arte contemporanea, Carico Massimo, KLm -Kinkaleri con “BODY TO BE”, Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala.

I soggetti che sono risultati beneficiari del finanziamento per il “Sostegno all’innovazione e alla creatività giovanile” sono: Capotrave/Kilowatt di Sansepolcro con il progetto trans-locale Rinascimento Multimediale, l’Associazione Culturale Scripta. L’arte a parole con la direzione artistica di Pietro Gaglianò, Accademia Mutamenti di Grosseto, S.o.f.a. Shared Office For the Arts APS di Lucca con il progetto GIUNGLA, ChorAsis – lo spazio della visione progetto presso la settecentesca villa Rospigliosi di Prato, Provinciale 11 un collettivo diffuso che si muove nel settore delle arti contemporanee, Toast APS – Toast APS che agisce dal 2019 all’interno di Manifattura Tabacchi propone “A Room with a View – about young international artists in town”, il Collettivo Libero Anti Noia Clan di Grosseto che ha organizzato quattro edizioni della manifestazione di arte urbana Trame festival – serrande chiuse per arte aperta, l’Associazione Alkedo aps con il progetto “Lo stato dell’arte” ideato da Lorenzo Belli e curato da Alessandro Romanini, La compagnia dei Cosi dell’Isola del Giglio.

E ancora: l’Orto Botanico Corsini Monte Argentario APS con il concorso “Arte Stella” che prende il nome da Forte Stella, una delle fortificazioni costiere più suggestive d’Italia, l’associazione culturale Sincresis per le arti contemporanee, situata al crocevia tra Firenze, Pisa e Siena che presenta il progetto Arte & Sostenibilità, l’Associazione CUT Circuito Urbano Temporaneo con il progetto “Invista” per la creazione di nuove reti, pratiche e dispositivi di mediazione e produzione del contemporaneo, l’Associazione Semi Cattivi – Cantieri Aperti un progetto transdisciplinare sulle arti e la cultura collocato nella provincia di Massa-Carrara, Cyrkle APS – CYRKLE APS giovane associazione situata in via Faentina a Firenze che presenta il progetto CYRKLE POSTER COMPETITION, un concorso rivolto a visual artist under 35 residenti in Toscana.

Ci sono poi: Giallo Menta a.p.s. propone a Siena “Spazio Instabile” un contenitore temporaneo capace di ri-attivare uno spazio, Utopias! propone un concorso per artisti under35 in ricordo di Enrico Vannucci, il Comune di Montemurlo propone “Fiori sulla pietra” un percorso di Street Art tra natura, memoria e territorio, il Comune di Castelnuovo Berardenga realizzerà una residenza artistica partecipativa che coinvolgerà i residenti, C.I.A. – Cultura Innovazioen Ambiente Cooperativa di Comunità con sede a Palazzuolo sul Senio, presenta il progetto “Nè/ON”che coinvolgerà gli studenti della classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado, la Fondazione Italo Bolano propone “A DIMORA” residenze, transiti, percorsi a cura della direttrice artistica Erica Romano, che prevede una doppia residenza che intende costruire un ideale ponte creativo tra Prato e l’Isola d’Elba.