Tramvia, al via la linea Leopolda-Le Piagge: lunedì 20 luglio la posa della prima pietra

Tramvia senza pali

La realizzazione della nuova linea 4.1 della tramvia di Firenze entra nel vivo.

Lunedì 20 luglio sarà infatti posata la prima pietra del collegamento Leopolda-Le Piagge, un’infrastruttura destinata a potenziare il trasporto pubblico cittadino e a migliorare i collegamenti tra il centro e il quadrante nord-ovest della città.

Il progetto è stato presentato a Palazzo Vecchio, dove sono stati illustrati caratteristiche, tempi e investimenti dell’opera.

Un investimento di 202 milioni

Il costo complessivo supera i 200 milioni di euro, per un investimento pari a 202 milioni, finanziato principalmente con fondi statali, ai quali si aggiungono 3,5 milioni di euro di Rete Ferroviaria Italiana e 27 milioni del Comune di Firenze.

La Regione Toscana contribuirà inoltre con altri 30 milioni di euro destinati alle opere di viabilità collegate, mentre nel prossimo bilancio comunale saranno stanziati ulteriori 12 milioni per la realizzazione di un parcheggio scambiatore.

I lavori avranno una durata stimata di circa 800 giorni. La nuova linea si svilupperà per 6,4 chilometri, di cui 3,4 chilometri lungo l’attuale sede ferroviaria, e sarà servita da 13 fermate dotate di pensiline.

Il tempo di percorrenza previsto tra i due capolinea sarà di 21 minuti, con una frequenza di una corsa ogni 6 minuti e 25 secondi nelle ore di maggiore affluenza. Secondo le stime, il nuovo collegamento potrà trasportare circa 8,1 milioni di passeggeri all’anno.

L’intervento punta anche a migliorare la sostenibilità della mobilità urbana. Le previsioni indicano infatti una riduzione di circa il 70% delle emissioni di anidride carbonica per passeggero-chilometro, contribuendo così agli obiettivi di decarbonizzazione della città.

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha dichiarato: “Le Piagge cambiano volto, oggi presentiamo due interventi strategici: la nuova linea della tramvia e la nuova strada che migliorerà la viabilità del quartiere, rendendo gli spostamenti più rapidi, sicuri e sostenibili. Sono opere che guardano al futuro, capaci di collegare meglio Le Piagge con il resto di Firenze, ridurre il traffico e offrire nuove opportunità di sviluppo e qualità della vita per cittadini e imprese. La Toscana continua a investire nella mobilità sostenibile e nelle infrastrutture, perché una rete moderna significa più servizi, più sicurezza e un territorio sempre più competitivo.”

Gli altri interventi alla viabilità

Oltre alla realizzazione della linea tranviaria, il progetto comprende una serie di opere complementari.

Tra queste figurano l’adeguamento del sottopasso pedonale che collega via Baracca al campo sportivo La Trave, la predisposizione del futuro sottopasso ferroviario tra via Stazione delle Cascine e la fermata Indiano, un nuovo parcheggio scambiatore da 258 posti auto tra via Stazione delle Cascine e le rampe del Viadotto dell’Indiano e il collegamento diretto tra il capolinea della tramvia e la stazione ferroviaria delle Piagge.

Sono inoltre previsti interventi sulla viabilità, con l’eliminazione del sottopasso ferroviario di via del Barco, che sarà sostituito da attraversamenti a raso della sede tranviaria a due corsie.

Un intervento analogo interesserà anche via delle Cascine, nell’ambito di un più ampio piano di riqualificazione della mobilità dell’area.

“È una giornata molto importante, parte un’opera strategica per la città, attesa da tantissimo tempo, in particolar modo dai cittadini delle Piagge, ma da tutti i residenti in quell’area di Firenze”, le parole della sindaca del comune di Firenze Sara Funaro. “Avevamo detto che entro l’estate sarebbe partito questo intervento e oggi ci siamo. Per quanto riguarda l’impatto sulla viabilità, sarà molto minore rispetto rispetto alle linee perché corre per buona parte sui binari ferroviari”.