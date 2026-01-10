Trapianti, anno record per la banca delle cornee di Lucca: distribuiti più di 1800 tessuti in tutta Italia

occhio

Migliaia di trapianti in tutta Italia grazie alla banca delle cornee di Lucca, istituita ufficialmente con delibera regionale nel 1999. Nel 2025, il centro che si trova all’interno dell’ospedale “San Luca” ha distribuito in totale ben 1804 tessuti: [mark]800 tessuti corneali, 280 frammenti di membrana amniotica, 693 OmogeM, la membrana amniotica omogenizzata ottenuta dalla placenta di cesarei programmati, e 31 sclere.

L’attività, come sottolinea una nota della Usl Toscana nord ovest, è complessivamente in crescita rispetto agli anni precedenti, con un picco per l’ultimo prodotto nato appena due anni fa in questo ambito, OmogeM: i riscontri clinici, in alcune circostanze, sono stati talmente significativi che le richieste si sono moltiplicate, come dimostrano i dati 2025.

Il laboratorio dispone di sofisticati strumenti tecnologici e ogni anno distribuisce i tessuti in Toscana e in altre regioni, tra cui Lombardia, Lazio, Campania, Liguria, Piemonte e Sicilia. “Il lavoro che portiamo avanti – spiega la responsabile della Banca delle cornee Lorella Cruschelli – si inserisce in una complessa rete regionale, che parte dai coordinamenti locali alle donazioni, afferisce al Craot (il centro regionale allocazioni organi e tessuti) e all’Ott (Organizzazione Toscana trapianti), per poi arrivare a noi, Centro conservazione cornee e membrana amniotica della Regione Toscana”.