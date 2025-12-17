Tumore della cervice uterina, nuove regole dalla Regione: screening anticipato e fasce d’età modificate

La Toscana rende operative novità importanti sulla prevenzione del tumore della cervice uterina nelle ragazze, con controlli anticipati e un ampliamento della popolazione sotto monitoraggio.

Gli strumenti principali restano il Pap test e il test Hpv, esami semplici che l’ostetrica può effettuare in ambulatorio. Fino a oggi il Pap test era offerto tra i 25 e i 33 anni, ripetuto ogni tre anni, e il test Hpv dai 33 ai 64 anni, ripetuto ogni cinque anni. Con il nuovo protocollo regionale il Pap test si farà dai 25 ai 29 anni ogni tre anni e il test Hpv sarà offerto dai 30 ai 64 anni ogni cinque anni.

In una seconda fase, i protocolli saranno differenziati in base alla vaccinazione: alle ragazze vaccinate con almeno due dosi entro i quindici anni il test Hpv sarà offerto a partire dai trenta anni, mentre a chi non si è vaccinato o ha ricevuto entro i quindici anni solo una dose di vaccino lo screening, con test Hpv, partirà dai venticinque anni di età.

“La prevenzione è essenziale nella cura delle persone – commenta l’assessore al diritto alla salute Monica Monni – Prevenzione vuol dire anche screening e controlli per anticipare le diagnosi : una pratica che fa bene alla salute futura dei singoli ma anche alla sostenibilità del sistema sanitario pubblico. Sulla prevenzione in Toscana continueremo ad investire con convinzione».

Perché il test Hpv è importante

Il test per il papilloma virus umano rileva infezioni della cervice uterina, possibili precursori del tumore. L’infezione da Hpv è frequente e spesso si risolve spontaneamente, ma alcune lesioni possono evolvere in tumore se non trattate.

Una donna con test Hpv negativo ha un rischio molto basso di sviluppare il tumore della cervice uterina. In caso di positività, il protocollo prevede Pap test e, se necessario, colposcopia con biopsia mirata.