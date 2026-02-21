Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Attualità/

Un bonus cultura per i giovani di Marradi: fino a 250 euro per libri, cinema, teatro, mostre, concerti

Un contributo economico dedicato ai giovani per comprare: libri, cd, vinili, dvd e blu-ray, biglietti e abbonamenti per cinema, teatro, concerti, mostre e musei, iscrizioni a corsi a carattere culturale

/ Redazione
Adolescenti che leggono - © ChatGPT Image

Marradi, comune di confine sull’Appenino Tosco-Emiliano che conta poco più di 2.800 abitanti, investe sui giovani e la loro crescita con un bonus cultura comunale.

Il bonus prevede un contributo economico, fino a 250 euro, rivolto ai ragazzi dai 14 ai 19 anni e finalizzato a incentivare la lettura e il consumo culturale, favorire la partecipazione a eventi culturali, sostenere percorsi di formazione culturale, quindi per acquistare libri, andare al cinema o a teatro, per visitare una mostra o un museo.

L’iniziativa prevede l’erogazione di un contributo, sotto forma di rimborso spese, per incentivare l’acquisto di beni e servizi nelle categorie editoria e multimedia, musei ed eventi, formazione.

Ma anche libri (cartacei o e-book), cd, vinili, dvd e blu-ray (escluse piattaforme streaming), biglietti e abbonamenti per cinema, teatro, concerti, mostre e musei (esclusi eventi sportivi), iscrizioni a corsi a carattere culturale (non sportivi).

“Esprimo apprezzamento per il provvedimento del Comune di Marradi, guidato dal sindaco Tommaso Triberti, che ha deciso di investire autonomamente sulla crescita culturale delle ragazze e dei ragazzi con un contributo di 250 euro destinato ai giovani tra i 14 e i 19 anni per incentivare la lettura e il consumo culturale” ha affermato l’assessora alla Cultura della Regione Toscana, Cristina Manetti.

“Investire sulla cultura e sui giovani – ha aggiunto – rafforza la democrazia. Sostenere l’accesso alla lettura e alle opportunità culturali significa contribuire alla formazione di cittadini più consapevoli, liberi e partecipi e rafforzare il tessuto civile delle nostre comunità. Iniziative come questa rappresentano un segnale importante di attenzione verso le nuove generazioni e confermano il valore strategico delle politiche culturali a livello locale”.

Come ricevere il Bonus cultura?

Per ricevere il rimborso è necessario che ogni acquisto sia giustificato da documentazione fiscale, con spese effettuate entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. La domanda va presentata entro il 28 febbraio dell’anno successivo.

Il Comune procederà all’assegnazione dei contributi previa verifica dei requisiti e nei limiti dei fondi stanziati; in caso di richieste superiori alla disponibilità farà fede l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Il sindaco di Marradi, Tommaso Triberti ha dichiarato:  “questa è un’opportunità per i nostri ragazzi, un sostegno che vogliamo fornire per la loro crescita culturale, per poter seguire e coltivare i propri interessi e passioni, e cosi poter esprimere se stessi. Tra alluvioni, terremoto, disservizi ferroviari hanno sofferto disagi, questa iniziativa vuol essere un segno concreto, tangibile verso di loro, che Marradi investe in loro”.

 

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Attualità / Redazione

Pistoia capitale delle mini Formula 1: in pista le auto stampate in 3D

Alla ex Breda rombano le mini F1: venti team al Tuscany Regional Championship .Un'esperienza di apprendimento condivisa, l'occasione per i ragazzi di mettere a terra competenze tecniche e scientifiche

Attualità / Redazione

Turismo, numeri record a Pisa: nel 2025 oltre un milione di arrivi

La crescita degli stranieri è stata del 6,7%, con 694.057 presenze, mentre il tasso di internazionalizzazione della domanda turistica della città l'anno scorso è salito al 61,1% (+2,3%)

Attualità / Redazione

L'assessora Manetti in tour tra San Gimignano e Siena: cultura come rete viva dei territori

Il tour proseguirà nelle prossime settimane con nuove tappe, nell’ottica di consolidare il confronto diretto con amministratori, operatori culturali e cittadini su progetti, criticità e prospettive di sviluppo del sistema culturale toscano

Attualità

Sci alpino, ad Alice Pazzaglia le Ali del Pegaso del Consiglio regionale

Attualità

Riparte la Task Force di Giovanisì: ragazze e ragazzi protagonisti del cambiamento

Attualità

Intelligenza artificiale, dalla Regione Toscana una legge per i diritti digitali

Attualità

“La Partita Applaudita”, il weekend del fair play conquista tre regioni

Attualità

Rigenerazione urbana: 5,8 milioni per 13 comuni della Toscana diffusa

Attualità

Francesco Maestrelli riceve le Ali del Pegaso dal Consiglio regionale

I più popolari su intoscana

Storie / Raffaella Galamini

Rinasce dopo 40 anni a Firenze il Teatro Nazionale: qui debuttò la maschera di Stenterello

Attualità / Redazione

A Campi Bisenzio il murale di Jupiterfab è il primo in Italia sull’uso consapevole del digitale

Ambiente / Chiara Bianchini

Massa Carrara, una nuova mappa per leggere il rischio geologico

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.