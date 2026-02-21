Un bonus cultura per i giovani di Marradi: fino a 250 euro per libri, cinema, teatro, mostre, concerti

Adolescenti che leggono - © ChatGPT Image

Marradi, comune di confine sull’Appenino Tosco-Emiliano che conta poco più di 2.800 abitanti, investe sui giovani e la loro crescita con un bonus cultura comunale.

Il bonus prevede un contributo economico, fino a 250 euro, rivolto ai ragazzi dai 14 ai 19 anni e finalizzato a incentivare la lettura e il consumo culturale, favorire la partecipazione a eventi culturali, sostenere percorsi di formazione culturale, quindi per acquistare libri, andare al cinema o a teatro, per visitare una mostra o un museo.

L’iniziativa prevede l’erogazione di un contributo, sotto forma di rimborso spese, per incentivare l’acquisto di beni e servizi nelle categorie editoria e multimedia, musei ed eventi, formazione.

Ma anche libri (cartacei o e-book), cd, vinili, dvd e blu-ray (escluse piattaforme streaming), biglietti e abbonamenti per cinema, teatro, concerti, mostre e musei (esclusi eventi sportivi), iscrizioni a corsi a carattere culturale (non sportivi).

“Esprimo apprezzamento per il provvedimento del Comune di Marradi, guidato dal sindaco Tommaso Triberti, che ha deciso di investire autonomamente sulla crescita culturale delle ragazze e dei ragazzi con un contributo di 250 euro destinato ai giovani tra i 14 e i 19 anni per incentivare la lettura e il consumo culturale” ha affermato l’assessora alla Cultura della Regione Toscana, Cristina Manetti.

“Investire sulla cultura e sui giovani – ha aggiunto – rafforza la democrazia. Sostenere l’accesso alla lettura e alle opportunità culturali significa contribuire alla formazione di cittadini più consapevoli, liberi e partecipi e rafforzare il tessuto civile delle nostre comunità. Iniziative come questa rappresentano un segnale importante di attenzione verso le nuove generazioni e confermano il valore strategico delle politiche culturali a livello locale”.

Come ricevere il Bonus cultura?

Per ricevere il rimborso è necessario che ogni acquisto sia giustificato da documentazione fiscale, con spese effettuate entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. La domanda va presentata entro il 28 febbraio dell’anno successivo.

Il Comune procederà all’assegnazione dei contributi previa verifica dei requisiti e nei limiti dei fondi stanziati; in caso di richieste superiori alla disponibilità farà fede l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Il sindaco di Marradi, Tommaso Triberti ha dichiarato: “questa è un’opportunità per i nostri ragazzi, un sostegno che vogliamo fornire per la loro crescita culturale, per poter seguire e coltivare i propri interessi e passioni, e cosi poter esprimere se stessi. Tra alluvioni, terremoto, disservizi ferroviari hanno sofferto disagi, questa iniziativa vuol essere un segno concreto, tangibile verso di loro, che Marradi investe in loro”.