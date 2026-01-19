Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Ambiente/

Una mappa per la flora urbana: app e sito per censire tutte le piante e i fiori che crescono in città

Il progetto ha coinvolto l’ateneo pisano con uno studio su Pisa e Empoli. Gli utenti che si registrano sul portale potranno contribuire ad arricchirlo inviando le foto

/ Redazione

Le piante e i fiori che crescono in città, in maniera spontanea o coltivati, hanno adesso una apop e un sito dedicati al loro censimento. Basta registrarsi e tutti possono contribuire, costruendo una mappa sempre più dettagliata della flora urbana. Per adesso le città coinvolte sono sette, di cui due toscane: Pisa, Empoli, Trieste, Gorizia, Milano, Roma e Palermo.

Sono floreurbane.it Urban Flor@, disponibile gratuitamente sia per iPhone che per Android, realizzati nell’ambito del progetto IDEM FLOS, che ha coinvolto il dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa, insieme all’Università degli Studi di Trieste, capofila del progetto, e alla Fondazione per la Flora Italiana.

Le guide illustrate 

A coordinare il progetto per l’Università di Pisa, Lorenzo Peruzzi del Dipartimento di Biologia, insieme a Gianni Bedini e di Jacopo Franzoni. I tre studiosi hanno seguito lo sviluppo delle guide dedicate alla flora di Pisa e di Empoli. La prima si basa sul censimento delle oltre 1400 tra specie e sottospecie pubblicato all’inizio del 2025 sulla rivista Plants. La guida alla flora di Empoli con oltre 750 specie, si basa invece sul censimento pubblicato di recente sulla rivista Italian Botanist.

Gli utenti che si registrano sul portale potranno contribuire ad arricchirlo: una volta individuata e identificata una specie è possibile segnalarne la presenza inviando una foto, che andrà ad incrementare la mappa interattiva delle segnalazioni ricevute. L’obiettivo, spiegano dall’Università, “è quello coinvolgere la cittadinanza nel progetto di valorizzazione della biodiversità urbana e di monitoraggio della flora”.

Rispetto ad altre app di identificazione, come spiega Lorenzo Peruzzi, questo progetto si basan su un impianto scientifico più rigoroso e “induce anche l’utente meno formato a divenire un più attento osservatore delle caratteristiche delle piante, contribuendo in modo efficace a far percepire, tramite l’esperienza diretta, l’enorme diversità esistente nel mondo vegetale, spesso trascurata o sottovalutata dai cittadini”.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Ambiente / Marta Mancini

Biodiversità e clima: due zone umide toscane tra le più rilevanti al mondo

Il Padule di Fucecchio e il Padule di Scarlino entrano nella lista curata da Ramsar: sono ecosistemi fondamentali per la conservazione degli habitat per numerose specie di piante e animali

Ambiente / Redazione

I rifiuti di plastica come reperti storici: l'inquinamento del mare in mostra a Lucca

Si chiama Archeoplastica e sarà aperta gratuitamente fino al 30 gennaio nella nella Chiesa di Santa Caterina. Esposti oggetti di uso comune, molti sono risalenti agli anni '60, '70 e '80

Ambiente / Redazione

La memoria diventa futuro: Castelnuovo d'Avane pronto a rinascere grazie a 20 milioni del Pnrr

L’intervento interessa una superficie complessiva di 5.050 metri quadrati, suddivisi in tre lotti funzionali e 15 edifici, con il coinvolgimento di quattro imprese, oltre 75 operai e 15 tra ingegneri e architetti, oltre a più di dieci enti

Ambiente

Con Radici nella Riserva del Sasso di Simone: terra di confine, leggende e natura incontaminata

Ambiente

Radici, nel cuore nella natura toscana: viaggio nelle bellezze della Valtiberina

Ambiente

Con Radici alla scoperta della Riserva regionale del Lago di Santa Luce

Ambiente

Radici: una musica antica risuona nella Riserva naturale regionale di Cornate e Fosini

Ambiente

Ecco come il cambiamento climatico sta impattando sul distretto florovivaistico di Pistoia

Ambiente

Lucca Comics & Games, sei super robot a difesa dell'ambiente

I più popolari su intoscana

Storie / Redazione

A Colle Val d’Elsa i ragazzi con fragilità emotive e psicologiche diventano guide nei musei civici

Ambiente / Redazione

I rifiuti di plastica come reperti storici: l’inquinamento del mare in mostra a Lucca

Viaggi / Raffaella Galamini

Viaggio d’autunno sul Monte Amiata tra funghi, castagne e olio di Seggiano

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.