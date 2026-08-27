Una nuova audioguida digitale e gratuita per raccontare Sorano in cinque lingue

Il Comune di Sorano ha realizzato, in collaborazione con la Pro Loco, una nuova audioguida digitale per accompagnare cittadini e turisti alla scoperta del borgo toscano e dei suoi principali luoghi di interesse.

Basterà inquadrare un QR code direttamente con il proprio smartphone e si potrà accedere a un itinerario della durata di circa 40 minuti, pensato per raccontare la storia, il patrimonio e le particolarità.

L’audioguida totalmente gratuita è disponibile in italiano, inglese, tedesco, francese e spagnolo, così da rendere i contenuti facilmente fruibili anche dai turisti stranieri.

Il servizio utilizza la piattaforma Amuseapp e permette di seguire il percorso in autonomia, utilizzando il proprio telefono.

Uno strumento semplice che affianca la visita tradizionale e offre una nuova possibilità per conoscere Sorano, approfondendo la storia dei monumenti e dei luoghi più rappresentativi.

“Con questo progetto vogliamo mettere la tecnologia al servizio della valorizzazione del nostro patrimonio – dichiara l’assessore Luca Giustacori – offrendo ai visitatori uno strumento immediato e accessibile per conoscere meglio Sorano. L’audioguida consente di scoprire il borgo in autonomia e in diverse lingue, migliorando l’accoglienza turistica e rendendo la visita ancora più completa. Ringrazio la Pro Loco di Sorano per la collaborazione e per il lavoro svolto nella realizzazione dei contenuti”.

L’iniziativa si inserisce nel percorso intrapreso dall’Amministrazione comunale per promuovere Sorano attraverso strumenti innovativi, capaci di rendere il patrimonio storico e culturale sempre più accessibile e conosciuto.