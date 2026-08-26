Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Cultura/

Un urlo contro l’odio: dal 2 al 5 settembre a Cecina c’è il Meeting Internazionale Antirazzista

Quattro giorni di dibattiti e musica per parlare di diritti e accoglienza. Giani: “Importante dreare spazi di confronto, valorizzare la dignità delle persone, il diritto d’asilo, la lotta alle discriminazioni e la giustizia sociale”

/ Redazione

Al Parco dei Pini alla Cecinella, a Cecina, per quattro giorni, si parlerà di pace, di diritti, di antirazzismo e di accoglienza. Dal 2 al 5 settembre si terrà la trentaduesima edizione del Meeting Internazionale Antirazzista organizzato da Arci Toscana con decine di ospiti provenienti da tutta Italia ed Europa. Dibattiti, cene e tanta musica con concerti tutti ad ingresso gratuito: Krikka Reggae, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca y tigre e Cavalli Mongoli.

Il messaggio di quest’anno è “No Hate!”, un’affermazione che richiama la necessità di contrastare l’odio, il razzismo, le discriminazioni e ogni forma di esclusione. Il manifesto porta la firma del grafico e illustratore Paolo Contaldo.

“Il Meeting internazionale Antirazzista rappresenta da oltre trent’anni un appuntamento di grande valore per la Toscana e per l’Italia intera”, ha commentato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani aprendo la conferenza stampa di presentazione del Meeting, svoltasi a Firenze, a Palazzo Strozzi Sacrati.“In un momento segnato da profonde trasformazioni sociali, dalla radicalizzazione dei conflitti e dalla crescente difficoltà dell’Europa nel garantire diritti ed accoglienza, il Meeting di Marina di Cecina mantiene intatta la sua attualità. Creare spazi di confronto, valorizzare la dignità delle persone, il diritto d’asilo, la lotta alle discriminazioni e la giustizia sociale è un aspetto di primaria importanza.Il valore del Meeting sta proprio nella sua capacità, costruita in tanti anni, di interpretare i cambiamenti del presente e trasformare il confronto in cultura e partecipazione”.

“Oggi  – ha detto l’assessora regionale a accoglienza e immigrazione Alessandra Nardini – ascoltiamo parole raccapriccianti come remigrazione, sentiamo tornare a parlare di deportazioni e non intendiamo, non possiamo, restare indifferenti. Per questo l’appuntamento di Marina di Cecina è ancora più prezioso, perché ci richiama alla necessità di restare, prima di tutto, umani, sempre. Ci richiama alla necessità di estirpare le radici dell’odio e di contrastare ogni forma di discriminazione e di razzismo, ogni becero tentativo di riaffermare una idea pericolosissima, che abbiamo già conosciuto in una stagione buia, della supremazia di alcune persone su altre persone”.

Dal 2 al 5 settembre proveremo a individuare nuove prospettive e spazi di solidarietà per una Europa dei diritti e dell’accoglienza”, spiega il presidente di Arci Toscana Simone Ferretti.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Cultura / Costanza Baldini

Cinque tesori nascosti lungo la Via Francigena in Toscana

Dalle pievi romaniche agli antichi ospitali, cinque luoghi meno conosciuti da scoprire lungo il cammino che attraversa la Toscana da nord a sud

Cultura / Costanza Baldini

Marradi Art Festival: la scrittura invade il paese da Stefano Massini a Concita De Gregorio

Domenica 30 agosto un festival diffuso e gratuito attraverserà strade, piazze e luoghi simbolo del paese dell’Appennino tosco-romagnolo, con incontri, spettacoli, concerti, presentazioni, laboratori per bambini, mostre e momenti di convivialità

Cultura / Redazione

Teatro della Toscana con Unicoop Firenze per abbonamenti ridotti e spettacoli gratis per gli under 30

Abbonamenti scontati, carnet a prezzo ridotto e spettacoli gratuiti per gli under 30 pensati per portare il teatro sempre più vicino alla comunità

Cultura

La Dea di Pietra. Storia dell'eccidio di Vinca

Cultura

Camaiore Estate 2026, premio speciale a Carlo Conti

Cultura

Un nuovo volto per gli Uffizi: al via lavori per 50 milioni di euro

Cultura

A Campiglia Marittima torna la meraviglia di “Apritiborgo! ABC Festival”

Cultura

Con-vivere Carrara festival, eventi e riflessioni sul significato di “abitare”

Cultura

Cento anni della FAP, una mostra racconta il trenino che cambiò la Montagna Pistoiese

I più popolari su intoscana

Storie / Redazione

Europei di nuoto di Parigi, l’Italia conquista l’argento nella staffetta mista

Enogastronomia / Redazione

Wine Enthusiast incorona Giacomo Bartolommei: è l’unico italiano tra le “Rising Stars” 2026

Attualità / Redazione

Fucecchio: inaugurata la nuova rotatoria verso la piana lucchese

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.