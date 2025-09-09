Il portale ufficiale della Toscana

Vaccini antinfluenzali e contro il covid, campagna al via il primo ottobre

Si inizierà dalle Rsa poi dal 6 ottobre verranno coinvolti i soggetti per i quali è raccomandata la somministrazione dalle circolari ministeriali negli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta

Vaccinazioni Toscana

Dal primo ottobre partirà la campagna di vaccinazione antinfluenzale e contro il Covid. La Regione Toscana ha avviato la macchina organizzativa. Anche quest’anno si inizierà dalle Rsa, dove verrà somministrato il vaccino antinfluenzale ad alte dosi e quello contro il Covid da parte dei medici di medicina generale assieme al personale delle Asl.

A seguire, dal 6 ottobre, le vaccinazioni saranno effettuate ai soggetti per i quali è raccomandata la vaccinazione dalle circolari ministeriali: negli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta oppure nei centri delle Asl, per cui è necessario prenotarsi sulla piattaforma regionale prenotavaccino.sanita.toscana.it o nelle farmacie convenzionate che aderiscono alla campagna, a cui potranno rivolgersi le persone con più di sessanta anni.

Le categorie più a rischio

La vaccinazione antinfluenzale sarà offerta gratuitamente ai bambini dai tra sei mesi e sei anni, alle persone che hanno più di 60 anni, alle donne in gravidanza e ai soggetti ad elevata fragilità di qualsiasi età, agli ospiti delle Rsa, a chi si prende cura di persone fragili (i cosiddetti caregiver), a tutto il personale sanitario e sociosanitario, incluso quello in formazione. Quest’anno inoltre è stato deciso di estendere la somministrazione ad alto dosaggio a tutte le persone con più di ottanta anni, oltre che per gli ospiti delle Rsa, al fine di garantire una maggiore protezione della popolazione fragile.

Le categorie alle quali offrire il vaccino gratuitamente sono state individuate dal Ministero con l’obiettivo di prevenire mortalità, ospedalizzazioni e formi gravi di malattia nelle persone anziane ad elevata fragilità, proteggere le donne in gravidanza e chi lavora per il sistema sanitario pubblico.

 

