Valli Etrusche, due nuovi progetti di edilizia sanitaria a Rosignano: la Casa e l’Ospedale di Comunità

Eugenio Giani a Rosignano

Lunedì 25 marzo sono stati presentati a Rosignano i progetti di realizzazione della Casa di Comunità (CdC) “Hub” e dell’Ospedale di Comunità.

Il progetto prevede la realizzazione di due corpi di fabbrica distinti, uniti da una tettoia definita “camera calda” per l’accesso protetto e in sicurezza dei pazienti trasportati con le ambulanze.

L’area sulla quale sorgeranno gli edifici, ubicata nel Comune di Rosignano Marittimo, fa parte di una zona marginale all’edificato di Castiglioncello, ed è delimitata a sud, sud-ovest dal botro di Crocetta, ad est da Via Lungomonte ed a nord, nord est dal Botro Iurco.

Come previsto dal DM 77 la Casa di Comunità Hub è un modello organizzativo per l’assistenza di prossimità per la popolazione, un luogo di riferimento in cui è possibile accedere per bisogni di assistenza sanitaria, socio sanitaria e sociale con un’offerta di servizi gestiti da un équipe multidisciplinare ( medici, infermieri, specialistici ambulatoriali) attiva h24.

L’Ospedale di Comunità è invece una struttura sanitaria di ricovero della rete di assistenza territoriale e svolge una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero.

“Quello di stamani è un momento importante per tutti noi – ha sottolineato il Presidente Eugenio Giani – per Rosignano rappresenta una priorità tra gli interventi finanziati con i fondi PNRR. Grazie ad una costante sinergia tra Regione, Azienda Sanitaria e Comune è stato possibile concretizzare questo tipo di progetto. Attraverso la realizzazione della Casa ed Ospedale di Comunità, si creano due luoghi di aggregazione fondamentali, in cui operano medici, infermieri di famiglia e altri specialisti ambulatoriali. Mi preme infine ringraziare il volontariato che riveste un ruolo fondamentale quando si parla di sistema sanitario toscano, una parte di esso rappresentato stamani dal Presidente di Anpas Toscana Dimitri Bettini.”

“Ringrazio tutti i presenti e sono felice di vedere Amministratori locali che collaborano nella presa in carico di progettualità come queste affinché venga raggiunto l’obiettivo- ha aggiunto l’Assessore alla salute Simone Bezzini – La realizzazione di Case ed Ospedali di Comunità sono importanti in un momento storico come quello che stiamo vivendo, poichè rientrano un processo che punta al rafforzamento dell’assistenza territoriale e contribuiscono a produrre anche innovazioni organizzative per rispondere al meglio ai bisogni di salute con una presa in carico multidisciplinare. Il punto cruciale è che queste strutture territoriali sono funzioni integrate all’Ospedale garantendo così appropriatezza delle cure e salvaguardando da accessi impropri. Tutto ciò assume un valore in più per Rosignano poiché è stato protagonista da tempo di una parte di riorganizzazione della sanità toscana, in cui era già previsto l’impegno di rafforzare la rete dei servizi territoriali ancora prima dell’approvazione del DM 77.”

Il progetto dell’Ospedale e della Casa di Comunità

Il nuovo edificio dell‘Ospedale di Comunità (OdC) prevede una superficie utile lorda di mq 1063 e sarà diviso in: area per l’accoglienza (ingresso, attesa, sportello accoglienza); camere di degenza per 20 posti letto con servizio igienico; servizi della residenzialità e della mobilizzazione del paziente e UCA – Continuià assistenziale (ambulatori, spogliatoio infermieri, day service).

Il fabbricato della Casa di Comunità (CdC) prevede una superficie utile lorda di mq 1400 e si compone di due livelli, di cui: il primo livello, piano terra, è destinato ad accogliere i locali di: consultorio, servizio mentale infanzia ed adolescenza, area CUP/accettazione/punto insieme, centro prelievi e centro di riabilitazione. Il secondo livello, piano primo, è destinato ad accogliere i locali di medicina generale, infermieri territorio e medico di comunità, poliambulatorio, vaccinazioni, assistenti sociali, salute mentale. Saranno presenti anche alcuni spazi dedicati alla partecipazione della comunità e valorizzazione della coproduzione, attraverso le associazioni di cittadini ed il volontariato.

L’importo complessivo di finanziamento per entrambi gli interventi ammonta a: 12.633.073,60 euro di cui 4.683.269,49 euro sono fondi statali (ex articolo 20) e 4.762.680,51 euro sono invece fondi PNRR.

Relativamente alla Casa di Comunità di Rosignano l’importo complessivo del finanziamento è di 8.736.152,60 euro (4.683.269,49 euro fondi statali e 2.490.730,51 euro fondi PNRR) , mentre 3.896.951,00 euro ( di cui 2.271.950,00 euro fondi PNRR e 1.284.518,00 euro sono fondi autofinanziamento – delibera DG 547/23) è la somma destinata alla realizzaione dell’Ospedale di Comunità.