Attualità/

Walter Zambaldi è il nuovo direttore generale del Teatro della Toscana

Zambaldi, direttore del teatro Stabile di Bolzano dal 2015, è anche vicepresidente della Fondazione Platea che raccoglie 24 teatri nazionali e di rilevante interesse culturale italiani

/ Redazione
Teatro della Pergola

Il consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro della Toscana, della quale fanno parte Teatro della Pergola, Teatro di Rifredi ed Era di Pontedera (Pisa), ha nominato Walter Zambaldi nuovo direttore generale con voto unanime.

Zambaldi, direttore del teatro Stabile di Bolzano dal 2015, è anche vicepresidente della Fondazione Platea che raccoglie 24 teatri nazionali e di rilevante interesse culturale italiani.

“Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro della Toscana – si legge in una nota di Palazzo Vecchio -, presieduto dalla sindaca di Firenze Sara Funaro e composto da Maria Beatrice Foti in rappresentanza della Regione Toscana, da Giulio Caselli per la Città metropolitana di Firenze e da Matteo Franconi, sindaco di Pontedera, si è riunito oggi lunedì 22 dicembre. Presente anche il direttore artistico Stefano Massini che ha illustrato il progetto artistico che sta portando avanti con grande riscontro da parte del pubblico e del sistema teatrale nazionale”.

Il Cda in un passaggio di particolare rilevanza per il futuro della Fondazione ha ritenuto prioritario individuare una figura professionale in grado di offrire garanzie istituzionali e una leadership gestionale solida.

Al termine del confronto, il Consiglio di amministrazione ha individuato all’unanimità la figura di Walter Zambaldi quale direttore generale e dato mandato alla presidente di definire il rapporto con la figura individuata.

