80 anni di Ussi: a Viareggio si racconta lo sport tra penne, campioni e istituzioni

Sport - © Andrey Popov

A Viareggio lo sport diventa protagonista. Il 15 e 16 gennaio il Principino Eventi ospita Ussi80 – Italia Sports Summit Viareggio 2026, due giornate di talk e confronti tra giornalisti, campioni e dirigenti del mondo sportivo italiano per celebrare gli 80 anni dell’Ussi – Unione Stampa Sportiva Italiana.

Ad aprire ufficialmente i lavori giovedì 15 gennaio, alle ore 11, saranno gli interventi del sindaco Giorgio Del Ghingaro, del presidente nazionale Gianfranco Coppola, dell’assessore allo Sport Rodolfo Salemi, della rappresentante del Coni Valentina Rodini, di Paolo Tonini (Ministero degli Affari Esteri), del presidente Coni Toscana Simone Cardullo e di Alessandro Viti (Sport e Salute Toscana). Tra le ospiti anche la campionessa paralimpica Martina Caironi, con la giornalista Simona Rolandi (Rai Sport) a moderare l’incontro.

Sport, turismo e Milano-Cortina 2026

Il primo giorno sarà dedicato al tema “Sport & Turismo: omaggio a Milano-Cortina”, un focus sui Giochi Invernali e sul legame tra grandi eventi e territori. Tra i partecipanti Nicola Vizzoni e Claudia Coslovich, simboli della fiaccola olimpica.

Seguono momenti di confronto dedicati a volley, ciclismo, atletica e calcio, con interventi di campioni come Francesco Moser, Andrea Tafi, Stefano Mei, Giancarlo Antognoni, Filippo Volandri, Margherita Porro, Marco Borriello, Andrea Zorzi e Stefano Oppo. L’Ussi consegnerà anche un premio alla carriera a Fausto Narducci, storica firma de La Gazzetta dello Sport.

Un panel dal titolo “Donne e sport” sarà dedicato al ruolo femminile nello sport con Giuliana Tambaro (consigliere Figc), Sara Gama (capo delegazione Italia Figc), Margherita Zalaffi (campionessa scherma) e Katia Serra (ex calciatrice). Special guest, Marco Borriello.

Giovani, impresa e futuro olimpico

Venerdì 16 gennaio, dalle ore 10, spazio alla “Preparazione olimpica” con Carlo Mornati (segretario generale Coni), Alessio Palombi (responsabile preparazione Olimpica), Filippo Tortu (Olimpionioco Tokyo 2020), Enrico Sbardella (Cpo Tirrenia), Andrea Zorzi (volley), Stefano Oppo (canottaggio). Sul Settore giovanile interventi di Vito Tisci (presidente Settore giovanile e scolastico Figc), Umberto Calcagno (presidente Associazione italiana calciatori), don Patrizio Coppola (“Padre joystick”), Fabrizio Corsi (presidente Empoli), Silvio Baldini (CT nazionale U21), Renzo Ulivieri (presidente Associazione italiana allenatori), Giuseppe Corrado (presidente Pisa), Manrico Gemignani (presidente Carrarese), Massimiliano Maddaloni (settore giovanile Spezia).

Spazio al rugby con Andrea Cimbrico, la tecnica e leggenda Maria Cristina Tonna e il campione Denis Dallan vincitore in Italia e Francia. Su “Sport, impresa e istituzioni” partecipano Luigi De Siervo (ad Lega serie A), Rossana Ciuffetti (Sport Impact, Sport e Salute), Vincenzo Parrinello (ad Fipav), Gianni Merlo (presidente Aips), Mimmo Pellegrino (Blu Vacanze) e Ferdinando Arcopinto (Beach soccer). Per la vela interventi di Francesco Ettorre (presidente Fiv), Margherita Porro (Luna rossa), Daniele Bresciano (America’s cup), Ennio Buonomo ed Emanuele Liuzzi. Infine, il tennis con Isidoro Alvisi (consigliere Fitp), i campioni Rita Grande e Filippo Volandri (coach Coppa Davis), Elena Pero (Sky Sport) e Ana Quiles Box (giornalista esperta in padel). Previsto un video in omaggio di Nicola Pietrangeli.

80 anni di Ussi: penne e campioni lo sport si racconta a Viareggio

Il racconto dello sport e i premi Ussi

Durante il Summit saranno consegnati i Premi Ussi per il racconto dello sport a Diego Decarli (Ansa), Iacopo Volpi (Rai), Francesco Pancani (Rai sport), Pier Augusto Stagi (Tuttobici), Fausto Narducci (Gazzetta dello sport), Marco Bellinazzo (Sole24ore), Tonino Raffa (Radio Rai), Francesco Pierantozzi (Sky Sport) e Giulio Guazzini (Rai).

I lavori saranno coordinati dai giornalisti Ussi Gianfranco Coppola, Mimma Caligaris, Giuliano Veronesi, Gabriele Tacchini, Mario Zaccaria, Mario Frongia, Enza Beltrone, Sara Meini, Franco Angelotti, Massimiliano Martini e Massimo Corcione.