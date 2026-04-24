Toscana Diffusa: dalla Regione un nuovo bando da 10 milioni di euro per i servizi pubblici

Toscana Diffusa, alla scoperta di borghi, campagna e panorami in giro per la regione - © Marta Mancini

La Regione rilancia il progetto della Toscana Diffusa con un nuovo bando da 10 milioni di euro destinato alla rigenerazione urbana e al potenziamento dei servizi pubblici nei 194 Comuni coinvolti. Si tratta di una nuova tranche di finanziamenti che si aggiunge ai circa 170 milioni di euro già stanziati dalla Regione da febbraio 2025 ad oggi, per sostenere interventi dedicati alla Toscana Diffusa, di cui 65 milioni destinati alla rigenerazione urbana.

Contrastare lo spopolamento nelle aree interne

L’obiettivo principale del nuovo bando è contrastare lo spopolamento e migliorare la qualità della vita nei piccoli borghi e nei Comuni più periferici, spesso meno collegati alle principali vie di comunicazione o caratterizzati da numerose frazioni sparse sul territorio.

“Vogliamo che questa parte di Toscana, un territorio straordinario per la sua varietà e bellezza, viaggi alla stessa velocità delle grandi città d’arte e dei centri industriali – ha spiegato il presidente della Regione Eugenio Giani presentando il nuovo bando – l’intento è che queste realtà, dove è più pericolosa la tendenza allo spopolamento, abbiano servizi sanitari più efficienti ed erogati in strutture più adeguate, vedano attivare progetti nell’ambito della protezione civile e della difesa del suolo oltre ad interventi per una viabilità migliore, ma anche che possano godere di nuovi impianti sportivi, giardini pubblici e piazze rinnovate nei paesi, che siano centro di aggregazione e di vitalità anche commerciale. Questi ulteriori 10 milioni daranno “gambe” ad almeno 20 interventi da 500mila euro, che daranno ancora più concretezza a quel principio di valorizzazione della Toscana Diffusa che abbiamo voluto inserire nel nostro Statuto”.

Fino a 500mila euro per ogni progetto

Il bando sarà attivo dal 1° giugno e i Comuni interessati potranno presentare domanda fino al 30 ottobre esclusivamente per via telematica. Entro la fine di aprile sarà pubblicato anche l’avviso ufficiale con tutte le modalità operative. Ciascun Comune potrà fare richiesta di contributo per un solo intervento fino ad un massimo dell’80% delle spese ammissibili effettivamente sostenute e per un importo non superiore a 500mila euro.

I 10 milioni di euro quindi consentiranno di finanziare almeno 20 interventi, offrendo un sostegno concreto ai territori più fragili e rafforzando il principio di valorizzazione della Toscana Diffusa inserito nello Statuto della Regione.