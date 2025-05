A Bagno a Ripoli lo psicologo è on the road, dalla discoteca alle piazze incontri gratuiti con i più giovani

psicologo on the roadbagno a ripoli

Uno psicologo che offre un colloquio gratuito di 30 minuti alle ragazze e i ragazzi in discoteca, nelle biblioteche e vicino agli abituali luoghi di ritrovo. Accade a Bagno a Ripoli con il progetto “Psicologo on the Road”, il camper che promuove la salute mentale grazie al progetto del Comune con la Società della salute Fiorentina Sud-Est, in collaborazione con psicologi e psicoterapeuti di Studiopsichefirenze guidati dal dottor Maurizio Cinquini.

Il servizio, a costo zero per i cittadini, è stato attivato ad aprile e sta sta riscuotendo grande interesse e partecipazione. Un modo, come spiega l’amministrazione, per intercettare i bisogni dei più giovani andando loro incontro, per far passare il messaggio che ci si può prendere cura della propria salute mentale anche in un momento di spensieratezza.

Il calendario

Gli incontri, sedici in totale, proseguiranno fino alla fine di giugno. Ogni persona potrà usufruire gratuitamente fino a un massimo di 5 colloqui della durata di 30 minuti ciascuno. Per parlare con gli psicologi di strada, è consigliato prenotare in anticipo chiamando i numeri 3200978601-3389561506 ma si può anche aspettare il proprio turno presentandosi direttamente al camper.

Dopo l’incontro in discoteca all’Antella, lo scorso venerdì 9 maggio, e quello alla scuola Isi Gobetti-Volta di lunedì 12 maggio ecco i prossimi appuntamenti con “Psicologo on the road”