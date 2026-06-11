A mente aperta: da Virginia Woolf a Pirandello quindici titoli per la nuova stagione del Politeama Pratese

Ambra Angiolini al Politeama Pratese con “La reginetta di Leenane”

“A mente aperta” è il filo conduttore della stagione teatrale 2026/27 del Politeama Pratese, che è stata presentata oggi e si presenta come un invito ad avere punti di vista mai scontati di fronte alle domande nei tempi difficili in cui viviamo. Quindici titoli di prosa, danza e musical per un viaggio pieno di sorprese ed emozioni da ottobre ad aprile, con tanti interpreti e registi amati dal pubblico tra cui Silvio Orlando, Cristiana Capotondi, Cristina Comencini, Ambra Angiolini, Ivana Monti, Lunetta Savino, Iaia Forte e molti altri.

Per l’anteprima di stagione sarà proposto un evento unico che coniuga canto lirico, arie barocche e danza innovativa, in collaborazione con la Fondazione Teatri di Pistoia e con il sostegno della Regione Toscana: quella di giovedì 22 ottobre sarà un’occasione imperdibile con “Aria. Arie barocche nell’aria” del coreografo di fama internazionale Emiliano Pellisari, che farà “volare” i danzatori sulle note di musiche di corte eseguite dal vivo.

Regine sul palco

Fra grandi ritorni e attese novità, il nuovo cartellone valorizza il talento femminile. Rossella Brescia, una delle artiste più amate dello spettacolo italiano, è impegnata nel musical tratto dal film “Il ragazzo dai pantaloni rosa” (2-3 dicembre), la vera storia di un giovane studente vittima di bullismo, reduce dal debutto al Teatro Sistina.

Cristiana Capotondi invece interpreta Angelica Pavan, artista dalla vita scandalosa ai tempi del Veneto napoleonico ne “L’attrice” (19-20 dicembre).

Una carismatica Lunetta Savino si confronta con l’opera di Bertolt Brecht “Madre Courage e i suoi figli” (9-10 gennaio) per iniziare l’anno nuovo con uno dei capolavori del Novecento, per riflettere sulle guerre di tutti i tempi.

Dopo il successo di “Oliva Denaro”, ecco il ritorno di Ambra Angiolini sul palcoscenico pratese per un thriller psicologico intenso e intriso di humour sui rapporti fra madre e figlia, “La reginetta di Leenane” (3-4 febbraio), accanto a Ivana Monti, uno spettacolo scritto dall’autore irlandese Martin McDonagh, già acclamato al cinema per pellicole famose come “Tre manifesti a Ebbing, Missouri” e “Gli spiriti dell’isola”.

Sempre le dinamiche familiari fanno da sfondo alla nuova commedia di Cristina Comencini, “I turni” (20-21 febbraio), con un duo di attrici eccezionali come Iaia Forte e Cristina Donadio. E poi l’ironia femminile intelligente, quella squisitamente toscana di Maria Cassi, per rendere omaggio a Paolo Poli nel decennale della sua scomparsa in “E lasciatemi divertire!” (9 febbraio) In chiusura di stagione, la verve comica di Tosca D’Aquino, protagonista di tanti film e serie tv di successo, a teatro con “Cena con sorpresa” (10-11 aprile).

Classici, nuove drammaturgie e film intramontabili

Il cuore della proposta teatrale del Politeama Pratese batte al ritmo di grandi classici rivisitati e drammaturgie contemporanee. Dall’omaggio a Pirandello di Silvio Orlando ne “Il berretto a sonagli” (23-24 marzo) al debutto in prima regionale di “Orlando, La commedia” (21-22 novembre): le pagine di Virginia Woolf prenderanno vita con Viola Graziosi, Arturo Cirillo e David Coco in un viaggio attraverso il tempo sui temi della trasformazione, della libertà individuale e dell’identità di genere.

Un classico è un classico anche quando è riadattato dal cinema per il teatro, come “Indovina chi viene a cena” (14-15 novembre), con l’affiatata coppia formata da Cesare Bocci e Vittoria Belvedere e “A qualcuno piace caldo” (23-24 gennaio) con Euridice Axen, Giulio Corso e Gianluca Ferrato. E poi “Cenerentola” (27 dicembre) in versione musical, con la firma di un’affermata realtà toscana come la Compagnia delle Formiche.

Campagna abbonamenti: al via sabato 13 giugno

La campagna per i rinnovi degli abbonamenti prenderà il via sabato 13 giugno (fino al 3 luglio), mentre dal 7 luglio sarà possibile sottoscrivere quelli nuovi. Tre le formule previste: “Gran Teatro”, a dieci spettacoli con un omaggio (“E lasciatemi divertire!”), “Mosaico” e “Intarsio” a cinque spettacoli. Grazie all’iniziativa “Allarga la cultura” ci sarà una riduzione del 20% per gli abbonati della stagione 2025/26 che faranno sottoscrivere un nuovo abbonamento. Infine anche quest’anno, grazie alla sponsorizzazione di Unicoop Firenze, è prevista una riduzione a metà prezzo per il pubblico under 30 sugli spettacoli in abbonamento.