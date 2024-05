Lutto nel mondo della musica: muore a Firenze dj Franchino e si porta via la sua “magia”

Dj Franchino

Domenica 19 maggio 2024 è morto a Firenze, all’età di 71 anni, il popolarissimo dj Franchino (Francesco Principato) che negli anni ’90 ha fatto ballare i giovani delle discoteche di tutta Italia.

Era un ‘cantastorie della disco music‘ che con la sua voce inconfondibile ed iconica ha rivoluzionato il clubbing italiano.“Vivere per vivere”, uno dei suoi tanti motti.

Nato in Sicilia ma trasferitosi presto in Toscana, dopo un apprendistato da parrucchiere dalla fine degli anni ’80, Franchino iniziò a lavorare nelle discoteche, con l’intuizione di affiancare i dj, tanti e famosi quelli con cui ha collaborato, e sovrapporre la sua particolare voce alle selezioni house e techno, creando una particolare atmosfera che lo renderà famoso in tutta Italia e farà la storia della disco italiana.

Era famoso soprattutto per la sua “magia” che lui spiegava così: “Per me le favole sono un modo per comunicare ed entrare in contatto con il pubblico di ogni età. Raccontare favole in un contesto come quello di un club, dove le parole si mescolano a suoni elettronici e piani di effetti, significa stimolare molto la fantasia del pubblico, creando con le parole un’atmosfera magica e sognante”.

La sua carriera di dj inizia al Seven Eleven di Montelupo Fiorentino, per passare poi all’Isola d’Elba, fino ai primi successi nelle discoteche toscane, in locali come l’Imperiale di Tirrenia, l’Insomnia di Ponsacco o il Jaiss di Empoli. Franchino e la sua voce hanno conquistato anche i dancefloor della Riviera Romagnola, dal Paradiso al Cocoricò, e di gran parte dell’Italia.

Il suo nome è divenuto famoso anche all’estero, soprattutto a Ibiza, ma le tournée, anche con l’etichetta discografica Metempsicosi, hanno toccato vari paesi come America Latina, Nord America e anche il Giappone.

Negli anni d’oro, ha accompagnato alla consolle i dj più importanti e famosi d’Italia: Mario Più, Ricky Le Roi, Gabry Fasano, Sandro Vibot, Francesco Farfa, solo alcuni. Oltre alle performance live in discoteca Franchino ha aggiunto anche la produzione di dischi.

L’11 marzo 2022 ha pubblicato il suo ultimo album: C’era una volta. Durante il periodo Covid, da casa sua Franchino ha intrattenuto i followers con lunghe dirette musicali.

Una delle ultime interviste rilasciata da dj Franchino a Fedez per il podcast “Muschio Selvaggio” costituisce il suo testamento.