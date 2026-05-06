Al 70° Premio Letterario Internazionale Ceppo protagonista lo scrittore Mathias Énard

Il 7 e 8 maggio lo scrittore francese che ha ricevuto il premio alla carriera farà due incontri sperti al pubblico tra Pinocchio, Cervantes. La 70esima edizione del Premio Ceppo si concluderà a Pistoia sabato 9 e domenica 10 maggio