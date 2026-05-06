Al 70° Premio Letterario Internazionale Ceppo protagonista lo scrittore Mathias Énard

È lo scrittore francese Mathias Énard il vincitore del Premio Letterario Internazionale Ceppo alla Carriera, il primo premio italiano dedicato al racconto, diretto e presieduto da Paolo Fabrizio Iacuzzi, patrocinato dal Ministero della Cultura.
Voce tra le più significative della nuova letteratura francese, Mathias Énard è stato premiato a Firenze mercoledì 6 maggio (ore 16) in un incontro nella Sala delle Feste del Consiglio Regionale della Toscana.
“Ospitare qui questo riconoscimento – ha dichiarato Stefania Saccardi, presidente del Consiglio regionale della Toscana – significa ribadire il valore della letteratura come strumento di dialogo, comprensione e crescita civile”.
Lo scrittore sarà protagonista di un incontro a Pistoia giovedì 7 maggio (ore 16.30) all’Auditorium Terzani della Biblioteca San Giorgio ripercorrendo le tappe fondamentali della sua carriera lungo i primi 25 anni di scrittura, da “La perfezione del tiro” a “Malinconia dei confini. Nord”; e terrà venerdì 8 maggio, alla Fondazione Poma di Pescia (ore 17.30), una lezione su “Pinocchio: da Cervantes al Novecento” in dialogo con lo scrittore Alessandro Raveggi.
Premio Ceppo Racconto: la finale a Pistoia
La 70esima edizione si concluderà a Pistoia sabato 9 e domenica 10 maggio con la terzina finalista del “Premio Ceppo Racconto”.
Gli scrittori in gara sono: Marta Cristofanini con Selenide (Racconti edizioni, 2025), Helena Janeczek con Il tempo degli imprevisti (Guanda, 2024) e Matteo Terzaghi con Il manuale del fosforo e dei fiammiferi (Quodilibet, 2024).
Sabato 9 maggio, all’Auditorium Terzani della Biblioteca San Giorgio di Pistoia, ore 16.30, i tre scrittori saranno in dialogo con la giuria del premio per un focus sul racconto, dal titolo “Come scrivere racconti nel nuovo millennio? “.
La Cerimonia di Premiazione durante la quale sarà annunciato il vincitore del “Premio Ceppo Racconto” votato in diretta dalla sola Giuria dei Giovani Lettori Under 35 avrà luogo domenica 10 maggio alle ore 12.30 presso la Sala Maggiore del Palazzo Comunale di Pistoia.