Al via il torneo “Nereo Rocco”: in campo il meglio del calcio giovanile europeo

Calcio bambine e bambini 26

Manca poco al fischio d’inizio del Torneo Internazionale “Nereo Rocco”, arrivato all’edizione numero 47 e dedicata alle giovani promesse del calcio internazionale.

La manifestazione è organizzata dalla società Settignanese, diretta dal presidente Maurizio Romei e si svolgerà dal 22 al 26 agosto. In campo 16 squadre, 13 italiane e 3 straniere, con la formazione Pafos di Cipro per la prima volta.

Il programma

Le formazioni saranno suddivise in quattro raggruppamenti: Empoli, Pisa, Spezia, Affrico sono state inserite nel girone A; Parma, Partizan Belgrado (Serbia), Siena e Settignanese nel girone B; Como, Sturm Graz (Austria), Arezzo e Sestese nel girone C; Milan, Pafos, Carrarese e Città di Pontedera in quello D.

Le gare della fase eliminatoria saranno disputate allo stadio “Ferruccio Valcareggi”, anche in notturna per le semifinali del 25 e le finali del 26 agosto, poi nell’impianto “Romagnoli B” e sul prato sintetico “I Ponti” di Bagno a Ripoli.

Un torneo che lancia campioni

Il Torneo Internazionale “Nereo Rocco” è oggi una delle manifestazioni calcistiche per la categoria allievi più prestigiose d’Europa e rappresenta una vetrina importante per i giovani talenti. Il torneo è stato trampolino di lancio per molti calciatori, alcuni sono diventati campioni del mondo, d’Europa e protagonisti della serie A come, tra gli altri, Fabio Cannavaro, Federico Chiesa, Christian Vieri, Vincenzo Montella, Demetrio Albertini, Massimo Ambrosini e Francesco Toldo.

“Celebrare la memoria di Nereo Rocco attraverso questo torneo è per noi – ha sottolineato il presidente Romei – un immenso motivo di orgoglio. Da quasi 50 anni questa manifestazione rappresenta un autentico fiore all’occhiello per la nostra società e un vanto per l’intera città´`.

Nell’albo d’oro del torneo, la Fiorentina detiene il record di vittorie con nove titoli, tra le altre squadre vincitrici Partizan Belgrado, Empoli, Milan, Bologna, Napoli, Torino, Dinamo Zagabria, Zenith San Pietroburgo e Deportivo Calì.