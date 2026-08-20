L’oro di Birmingham Sofia Fiorini compie 22 anni: dopo la festa, l’omaggio straordinario di Bibbiena

Sofia Fiorini - © IG: ssofiafiorini

L’intero Casentino si prepara a riabbracciare la nuova regina dell’atletica leggera. Per Sofia Fiorini, fresca di un’impresa straordinaria a livello internazionale, è in arrivo l’omaggio ufficiale del suo territorio: a Bibbiena l’aspettano per un Consiglio comunale straordinario, un incontro pubblico aperto a tutta la cittadinanza dedicato interamente a celebrare le sue gesta.

Il compleanno

In attesa della grande festa in patria, l’atleta toscana festeggia il suo 22esimo compleanno. Una ricorrenza celebrata non nel borgo di Soci dove risiede, ma con una veloce fuga al mare a Cervia, considerata dall’atleta una sorta di seconda casa.

Insieme a lei c’è la famiglia, mentre il fratello Lorenzo è dovuto rimanere in Casentino per motivi di lavoro. È stato proprio lui a ricordare il percorso fatto e il supporto costante dei genitori: “Mamma e babbo sono stati fondamentali. La seguivano anche in bicicletta durante gli allenamenti. Io l’ho seguita una volta, una fatica pazzesca che non ho più fatto”. Tra le curiosità di casa Fiorini emerge anche una particolare scaramanzia: “Siamo tutti superstiziosi e affezionati al 51”, ha rivelato il fratello.

Europei di atletica

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Tutto questo entusiasmo nasce dalla straordinaria impresa sportiva siglata lo scorso 15 agosto agli Europei di atletica leggera a Birmingham, in Inghilterra. Presentatasi al via con il miglior tempo continentale stagionale, Sofia Fiorini ha condotto la prova della maratona di marcia fin dalle prime battute, dominando la gara e conquistando la medaglia d’oro con il nuovo record del mondo sulla distanza.

Nata il 19 agosto 2004 e studentessa alla Bocconi di Milano, Sofia ha mosso i primi passi sportivi con la società Atletica Casentino Poppi, dove nel 2018 ha optato definitivamente per la marcia, prima di passare nel 2020 all’Atletica Unicusano Livorno. Una carriera giovanile costellata da titoli e piazzamenti di rilievo che la portano oggi ad essere una figura di primissimo piano nello sport italiano.