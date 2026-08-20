Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Storie/

L’oro di Birmingham Sofia Fiorini compie 22 anni: dopo la festa, l’omaggio straordinario di Bibbiena

Il comune casentinese dedicherà un Consiglio speciale aperto a tutti per celebrare la marciatrice toscana, primo posto nella maratona femminile agli Europei di atletica

/ Redazione
Sofia Fiorini - © IG: ssofiafiorini

L’intero Casentino si prepara a riabbracciare la nuova regina dell’atletica leggera. Per Sofia Fiorini, fresca di un’impresa straordinaria a livello internazionale, è in arrivo l’omaggio ufficiale del suo territorio: a Bibbiena l’aspettano per un Consiglio comunale straordinario, un incontro pubblico aperto a tutta la cittadinanza dedicato interamente a celebrare le sue gesta.

Il compleanno

In attesa della grande festa in patria, l’atleta toscana festeggia il suo 22esimo compleanno. Una ricorrenza celebrata non nel borgo di Soci dove risiede, ma con una veloce fuga al mare a Cervia, considerata dall’atleta una sorta di seconda casa.

Insieme a lei c’è la famiglia, mentre il fratello Lorenzo è dovuto rimanere in Casentino per motivi di lavoro. È stato proprio lui a ricordare il percorso fatto e il supporto costante dei genitori: “Mamma e babbo sono stati fondamentali. La seguivano anche in bicicletta durante gli allenamenti. Io l’ho seguita una volta, una fatica pazzesca che non ho più fatto”. Tra le curiosità di casa Fiorini emerge anche una particolare scaramanzia: “Siamo tutti superstiziosi e affezionati al 51”, ha rivelato il fratello.

Europei di atletica

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Sofia fiorini (@ssofiafiorini)


Tutto questo entusiasmo nasce dalla straordinaria impresa sportiva siglata lo scorso 15 agosto agli Europei di atletica leggera a Birmingham, in Inghilterra. Presentatasi al via con il miglior tempo continentale stagionale, Sofia Fiorini ha condotto la prova della maratona di marcia fin dalle prime battute, dominando la gara e conquistando la medaglia d’oro con il nuovo record del mondo sulla distanza.

Nata il 19 agosto 2004 e studentessa alla Bocconi di Milano, Sofia ha mosso i primi passi sportivi con la società Atletica Casentino Poppi, dove nel 2018 ha optato definitivamente per la marcia, prima di passare nel 2020 all’Atletica Unicusano Livorno. Una carriera giovanile costellata da titoli e piazzamenti di rilievo che la portano oggi ad essere una figura di primissimo piano nello sport italiano.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Storie / Clara D'Acunto

Roberto Baggio torna al Franchi per il centenario della Fiorentina

Il "divin codino" in campo con Batistuta e altre leggende del calcio, viola e non solo. Appuntamento il 2 settembre con la sfida tra Fiorentina All Stars e Operazione Nostalgia Legends

Storie / Redazione

La croce del Monte Amiata torna a illuminarsi: non accadeva da 80 anni

Come nel 1946, dopo la guerra, il 26 agosto il monumento verrà illuminato per celebrare l'anniversario della sua ricostruzione. Cerimonia al tramonto

Storie / Redazione

Scuola cani guida di Scandicci: nati 11 cuccioli, scatta la ricerca di famiglie affidatarie

L’appello dell'assessora Monni: "Accogliere uno di loro significa accompagnarlo nel primo tratto di una strada importante"

Storie

Roberto Monticini, la storia della Toscana nella storia postale. Il patrimonio de Ilpostalista.it

Storie

La storia dell'agriturismo Le Pozze tra ritorno alle origini e turismo accessibile

Storie

A tu per tu con Carlo Conti, dall'amore per la Versilia al ricordo di Guccini

Storie

Sicurezza stradale, dalle scuole alle Istituzioni: l'impegno dell'Associazione Borgogni

Storie

"Mici d'artista", quando l'arte incontra la libertà

Storie

La felicità? "Lavorare con i bus". Dal sogno di bambino alla pianificazione del TPL

I più popolari su intoscana

Cultura / Redazione

A Sant’Anna di Stazzema i disegni di Colors for Peace. Giani: “Occasione per trasformare il dolore in speranza”

Attualità / Redazione

Nuove competenze per i mestieri più richiesti: 9,3 milioni di euro per la formazione

Ambiente / Redazione

Censimento del cervo al bramito: il Parco delle Foreste Casentinesi apre le iscrizioni per volontari e appassionati

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.